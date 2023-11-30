Экономист дал советы по преумножению накоплений

Чтобы сохранить и преумножить свои накопления, следует пользоваться несколькими финансовыми инструментами, а не акцентировать всё свое внимание только на одном, считает экономист, инвестор Владимир Григорьев. Так, имея вклад в банке, нужно подумать о новых возможностях, которых много, независимо от того, есть ли у человека инвестиционный портфель, добавил эксперт. Он рассказал «Известиям», что делать со сбережениями до конца года.

Инвестор привел четыре самых популярных и общепринятых варианта. Первый — открытие банковского вклада.

«Это один из наиболее простых и надежных способов не только сохранить свои денежные средства, так как все вклады застрахованы, но и хороший способ инвестирования в свое будущее с гарантированной доходностью. Нужно только определиться с банком и с условиями, на которых будут размещены средства в этой коммерческой структуре», — отметил он.

Как объяснил эксперт, вклады отличаются по параметрам: с выплатой ежемесячно процентов либо в конце срока; с пополнением, когда сумма может быть увеличена в любое время; с капитализацией процентов.

Процесс открытия банковского вклада простой, но доходность от таких вложений невысокая. Процент по вкладу в среднем составляет 10%, в настоящее время в некоторых банках он достигает 15%, а еще в начале года был около 6%, и это зависит также от срока, на который открывается вклад, уточнил экономист.

Второй вариант — инвестирование в ценные бумаги.

«Один из наиболее популярных в последнее время способов получения прибыли — покупка акций и облигаций. Инвестору предоставляется право приобретения ценных бумаг у многих общеизвестных компаний. А доходность этого бизнеса зависит от того, насколько хорошо сработала компания, предлагающая свои акции к покупке», — сказал Григорьев.

Однако он подчеркнул, что, инвестируя в ценные бумаги, нужно помнить о рисках: акции в любой момент могут упасть в цене. К тому же, в отличие от государственных облигаций, эти вложения не застрахованы. Поэтому для начала, стоит внимательно изучить этот способ пополнения бюджета, чтобы не сработать в минус себе, посоветовал инвестор.

Еще один способ вложения средств — покупка недвижимости.

«Если сбережений хватит на приобретение недвижимости, то лучшего способа сохранить свои накопления и не придумаешь. Главное, в этом случае — освоить рынок и понять, действительно ли выбранный вариант жилья стоит таких денег. В дальнейшем, квартиру можно будет перепродать, так как квадратные метры всё же дорожают с каждым годом, либо сдавать в аренду и жить на полученный пассивный доход», — отметил эксперт.

Среди плюсов инвестирования в недвижимость он выделил минимальный риск ее обесценивания, а основным минусом назвал срок окупаемости объекта, особенно, если покупка частично совершалась на заемные средства. Также инвестору стоит помнить о необходимости уплаты НДФЛ с полученного дохода, напомнил экономист.

«Доходность такого способа инвестирования зависит от нескольких факторов. Например, от места расположения объекта недвижимости, ближайшей инфраструктуры, состояния многоэтажного дома. Также не стоит забывать об отличии вторичного рынка и первичного. Кому-то по душе вкладываться в новостройку, а кто-то выбирает жилье пусть и в более старом фонде, но ближе к центру города», — сказал он.

Четвертый вариант — инвестирование в драгоценные металлы. Золото и платина, как правило, рассматриваются как хороший инструмент при долгосрочных вложениях, как возможность защитить себя от инфляции, обратил внимание инвестор.

«Инвестировать в металлы можно не только напрямую, покупая золотые украшения, но и открыв банковский счет в обезличенной «металлической» форме, куда будет преумножаться виртуальный металл. Это надежный способ сохранить свои сбережения с высоким процентом ликвидности. К сожалению, есть и минусы такого инвестирования, так как цена золота зависит от положения дел в мировой экономике», — обратил внимание Григорьев.

Сбережения также можно инвестировать в покупку иностранной валюты, в открытие бизнеса либо в цифровые деньги, но не стоит забывать о рисках, которые будут выше, нежели в том случае, когда россиянин обратится со сбережениями в государственный банк за открытием вклада, подытожил экономист.

Ранее, 25 ноября, директор управления продаж и клиентского обслуживания инвестиционной компании Fontvielle Руслан Спинка посоветовал начинающим инвесторам большую часть портфеля держать в облигациях компаний с высоким кредитным рейтингом или в облигациях федерального займа. По его словам, с учетом высокой ключевой ставки, на рынке можно найти варианты на один–три года с доходностью выше банковских продуктов на несколько процентов.