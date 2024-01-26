Путин поручит проработать освобождение от налогов членов семей бойцов СВО

Президент РФ Владимир Путин 26 января заявил, что поручит проработать вопрос освобождения от имущественных налогов членов семей бойцов специальной военной операции.

С данной просьбой к российскому лидеру в ходе встречи со студентами-бойцами СВО обратился военнослужащий. Сейчас от налога на имущество освобождены непосредственно сами участники спецоперации.

Проработать данную меру президент поручит Минфину и регионам.

«Если государство делает что-то, то делать должно основательно. Я с вами согласен. Этот вопрос будет решен. Я поручу и Минфину, правительству в целом, попрошу наших коллег в регионах проработать его в ближайшее время и решить. Думаю, что тоже пару-тройку недель потребуется. Мы это сделаем», — подчеркнул Путин.

Ранее, 15 января, Владимир Путин назвал общей задачей поддержку семей погибших военных. Также он призвал последовательно укреплять всю систему социальных гарантий для участников спецоперации, повышать эффективность медицинской помощи и реабилитационных программ.

До этого, 6 января, президент встретился с семьями погибших в спецоперации военных. Он заверил их в поддержке со стороны государства. По его словам, эта встреча является сигналом для чиновников всех уровней оказывать постоянную поддержку близким ветеранов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.