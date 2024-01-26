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Путин поручит проработать освобождение от налогов членов семей бойцов СВО

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Президент РФ Владимир Путин 26 января заявил, что поручит проработать вопрос освобождения от имущественных налогов членов семей бойцов специальной военной операции.

С данной просьбой к российскому лидеру в ходе встречи со студентами-бойцами СВО обратился военнослужащий. Сейчас от налога на имущество освобождены непосредственно сами участники спецоперации.

Проработать данную меру президент поручит Минфину и регионам.

«Если государство делает что-то, то делать должно основательно. Я с вами согласен. Этот вопрос будет решен. Я поручу и Минфину, правительству в целом, попрошу наших коллег в регионах проработать его в ближайшее время и решить. Думаю, что тоже пару-тройку недель потребуется. Мы это сделаем», — подчеркнул Путин.

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Ранее, 15 января, Владимир Путин назвал общей задачей поддержку семей погибших военных. Также он призвал последовательно укреплять всю систему социальных гарантий для участников спецоперации, повышать эффективность медицинской помощи и реабилитационных программ.

До этого, 6 января, президент встретился с семьями погибших в спецоперации военных. Он заверил их в поддержке со стороны государства. По его словам, эта встреча является сигналом для чиновников всех уровней оказывать постоянную поддержку близким ветеранов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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