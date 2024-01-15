Путин назвал общей задачей поддержку семей погибших ветеранов СВО
Президент России Владимир Путин в своем в обращении к участникам форума ветеранов специальной военной операции (СВО) «Вместе победим» назвал общей задачей поддержку семей погибших военных.
«Наша общая задача — поддерживать семьи погибших боевых товарищей, последовательно укреплять всю систему социальных гарантий для участников специальной военной операции, повышать эффективность медицинской помощи, реабилитационных программ», — приводит его слова официальный сайт Кремля в понедельник, 15 января.
Помимо этого президент обратил внимание, что важно создавать условия для того, чтобы прошедшие фронт герои смогли реализовать себя в разных сферах, таких как отрасли экономики, бизнес, органы власти всех уровней, а также местное самоуправление. Путин указал на значимость участия ветеранов в воспитании молодежи и продвижении образовательных, просветительских проектов и инициатив.
До этого, 6 января, Путин встретился с семьями погибших в спецоперации военных. Он заверил их в поддержке со стороны государства. По его словам, эта встреча является сигналом для чиновников всех уровней оказывать постоянную поддержку близким ветеранов.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.