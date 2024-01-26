Попавший под грузовик пожилой житель Липецка скончался в больнице

В больнице Липецка скончался 72-летний мужчина, попавший под грузовой автомобиль на улице 9 Мая. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Авария произошла утром 26 января напротив дома № 6 по улице 9 Мая. Как уточняет GOROD48, 41-летний водитель «КамАЗа» сбил мужчину, пересекавшего дорогу по пешеходному переходу, но на запрещающий сигнал светофора.

«Пострадавший с различными травмами был доставлен в больницу, где впоследствии скончался», — говорится в сообщении УМВД.

По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов проводят расследование, пишет LipetskMedia. Обстоятельства гибели человека устанавливаются.

24 января в Петербурге рейсовый автобус выехал на тротуар и сбил пешеходов. В результате пострадали пять человек, в числе которых есть ребенок. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии, один — в средней степени тяжести.