Голосование-2024: с какими документами можно идти на выборы президента

Весной 2024 года в России состоятся выборы президента. Для голосования выделили три дня — с 15 по 17 марта. По закону, при очном голосовании перед выдачей бюллетеня на избирательном участке необходимо проверить личность избирателя по паспорту или другому документу. Могут ли проголосовать на выборах главы государства те, у кого иные удостоверения личности, — рассказывают «Известия».

Можно ли голосовать по копии паспорта, пенсионному или водительским правам

Согласно ст. 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (ФЗ № 67 от 12.06.2002), проголосовать на выборах в России можно только по документу, удостоверяющему личность человека. К нему относится действующий паспорт гражданина РФ.

Проголосовать по копии паспорта или по просроченному документу нельзя. Также не получится принять участие в голосовании по пенсионному удостоверению или водительским правам , поскольку данные документы не являются полноценным аналогом паспорта РФ.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Если по какой-то причине паспорта на руках нет, то проголосовать можно по другому документу, удостоверяющему личность избирателя. Это может быть временное удостоверение личности гражданина РФ , которое выдается в случае утери, порчи, похищения или истечения срока годности паспорта РФ. Также по такому документу голосуют те, кому 18 лет исполнилось 15–17 марта 2024 года. Документ заменяет паспорт на время его изготовления. Действовать временное удостоверение личности будет в течение трех месяцев без возможности продления. Оформить его можно бесплатно за одно посещение в территориальном подразделении МВД или в ближайшем МФЦ.

Граждане, которые в период выборов будут находиться в местах содержания под стражей в статусе подозреваемых или обвиняемых, смогут проголосовать по справке установленной формы. Для реализации избирательного права на территории изолятора организуют специальные избирательные участки, где граждане смогут проголосовать в выделенный для этой цели день.

По военному билету или удостоверению взамен него тоже можно проголосовать на предстоящих выборах президента. Подойдет и удостоверение гражданина, проходящего военную службу, — но важно учитывать, что проголосовать по военному билету могут только те избиратели, которые на момент выборов действительно проходят военную службу.

Фото: ТАСС/Евгений Епанчинцев

Если у гражданина нет паспорта или одного из упомянутых выше документов, то проголосовать он не сможет.

Также жители 29 регионов страны смогут проголосовать на выборах президента при помощи дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Для этого необходимо подать заявление на портале «Госуслуги» до 11 марта 2024 года. Проголосовать на портале ДЭГ можно будет с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта 2024 года. При голосовании учитывается время региона, где у избирателя оформлена постоянная регистрация. Гражданам с постоянной регистрацией в Москве подавать заявление не нужно, поскольку для них формируются отдельные электронные списки избирателей. Они смогут проголосовать на официальном сайте мэра Москвы.

Как проголосовать за границей в 2024 году

Проживающие или находящиеся в период выборов за границей россияне могут проголосовать по следующим документам:

— загранпаспорт;

— дипломатический паспорт;

— паспорт моряка;

— служебный паспорт.

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

При утере загранпаспорта или другого документа из данного перечня можно также проголосовать по свидетельству на возвращение в РФ. Его оформляют в дипломатическом представительстве или консульском учреждении РФ по месту нахождения. В Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Таджикистане россияне могут проголосовать по действующему паспорту РФ.

Кроме того, живущие за границей россияне смогут проголосовать на выборах президента на местных участках для голосования. Обязательным условием является прикрепление к ближайшему зарубежному избирательному участку. Об этом «Известиям» рассказал член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Павел Андреев.

Для этого сначала необходимо будет открепиться от избирательного участка в России, а затем найти подходящий участок для прикрепления за рубежом. Сделать это можно с помощью электронной системы «Мобильный избиратель». Если избиратель не открепится от российского избирательного участка и захочет проголосовать на иностранном участке, то ему необходимо будет написать заявление, которое подтверждает, что ранее он нигде не голосовал и проинформирован об ответственности за нарушение закона. Согласно УК РФ, участие в голосовании более двух раз карается штрафом в размере до 300 тыс. рублей или лишением свободы сроком до трех лет . Без данного заявления бюллетень на избирательном участке избирателю не выдадут.

Проголосовать дистанционным способом за границей не получится. По словам замглавы ЦИК Николая Булаева, доступ к системе ДЭГ с зарубежных IP-адресов может быть небезопасен.

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

«В этом случае система дистанционного электронного голосования подверглась бы дополнительной опасности хакерских атак», — пояснил политик.

Опыт выборов в сентябре 2023 года показал, что в этот период на систему ДЭГ было совершено более 27 тыс. кибератак, большая часть из которых была организована из-за рубежа. В связи с этим на выборах президента в марте 2024 года решили отказаться от адаптации ДЭГ для россиян, проживающих за границей.