ГИБДД проведет рейды на водителей в выходные

В пятницу и ближайшие выходные, 27–28 января, дорожные полицейские в различных регионах страны проведут рейды в поисках нетрезвых водителей. О проведении проверок на дорогах сообщается на сайте Госавтоинспекции.

Так, массовые и «сплошные» проверки пройдут на дорогах Приморского края, Курской, Самарской, Кировской, Липецкой и Пензенской областей, также автоинспекторы устроят рейды в Сыктывкаре, Печоре, Улан-Удэ и других городах.

В рамках «сплошных» проверок сотрудники ДПС останавливают все транспортные средства на определенном участке дороги и оценивают состояние каждого водителя, особое внимание уделяется наличию признаков опьянения, отметили в Госавтоинспекции.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрен штраф в размере 30 тыс. рублей с лишением прав на срок до двух лет. За повторное управление в состоянии опьянения или повторный отказ от медосвидетельствования водителю грозит уголовная ответственность.

Ранее 26 января стало известно, что МВД разработало поправки в КоАП, предложив лишать водительских прав на срок до полутора лет за устройства, скрывающие номерные знаки автомобилей.