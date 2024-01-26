В России произошло 236 ДТП за прошедшие сутки

За прошедшие сутки на российских дорогах произошло 236 ДТП, в которых погибли 19 человек и 273 получили травмы. Об этом 26 января «Известиям» сообщили в Госавтоинспекции МВД России. С участием несовершеннолетних зарегистрировано 19 ДТП, ранения получил 21 ребенок.

В регионах страны ряд автомобильных дорог перекрыт в связи с неблагоприятными погодными условиями. На Сахалине из-за сильной метели и ограничения видимости прекращено движение на участках трех федеральных автодорог: Южно-Сахалинск — Оха, Южно-Сахалинск — Корсаков и Южно-Сахалинск — Холмск. В Северной Осетии — Алании на сопредельной стороне нет движения грузового транспорта по автодороге Владикавказ — Нижний Ларс — граница с Республикой Грузия в направлении на выезд из РФ.

В Госавтоинспекции рассказали, что в Хакасии сотрудники ДПС помогли женщине-водителю и четырем ее пассажиркам, которые направлялись из Абакана в одно из сел Красноярского края. В регионе уже вторую неделю сохраняются 30-градусные морозы. На трассе в Алтайском районе минивэн с женщинами заглох, прибывшие автоинспекторы отогрели их в патрульном автомобиле и вызвали эвакуатор.

В преддверии выходных дней Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения в сложных погодных условиях, которые установились на большей части европейской территории страны и на Дальнем Востоке. Осадки в виде снега, метели и порывистого ветра увеличивают риск аварийности на дорогах из-за образование гололедицы и снежного наката. Это ограничивает сцепление с дорогой, поэтому за рулем следует быть внимательными, особенно в темное время суток. Избежать аварийных ситуаций помогут снижение скорости, увеличение дистанции, отказ от резких маневров и опасных обгонов, указали в ведомстве.

«Чтобы не мешать своевременной уборке улиц, не рекомендуется парковаться вдоль дорог. Не препятствуйте движению снегоуборочной техники. Помните, что в ваших руках находятся не только собственные жизнь и здоровье, но также жизни других участников дорожного движения, которые зависят от вашей водительской дисциплины, навыков управления транспортным средством, и самочувствия», — заявил «Известиям» заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

24 января газета «Коммерсант» сообщала, что Госдума отклонила законопроект, которым предлагалось ограничить эксплуатацию любых комплексов автоматической фиксации нарушений, кроме принадлежащих государству.