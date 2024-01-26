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В Ленобласти под Выборгом произошел взрыв при работе на карьере
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В Ленобласти под Выборгом произошел взрыв при работе на карьере

МЧС объяснило взрыв под Выборгом работами по добыче гранитной крошки
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Фото: vk.com/dpru
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Жители Выборга в Ленинградской области сообщили о мощном взрыве в районе песчаного карьера Гаврилово. Как успокоили 26 января в МЧС по региону, взрыв не является происшествием, а связан с проводимыми на карьере работами.

«В Выборге ведутся запланированные работы на карьере «Эркиля». Местное карьероуправление производит массовый взрыв с соблюдением всех мер безопасности. Оснований для беспокойства населения нет», — указано в Telegram-канале ведомства.

В администрации региона уточнили, что рабочие ведут плановую добычу гранитной крошки в карьере. Журналисты питерского портала 78.ru, в свою очередь, отметили, что для Выборгского района, где находятся три карьера, в которых еженедельно производятся подрывы гранитных пород, это обычное явление.

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В июле прошлого года сообщалось, что в Свердловском районе Перми снесли трубу неработающей котельной бывшего велозавода «Велта». Демонтаж сопровождался громким взрывом, который был слышен в разных районах города и напугал жителей. В СМИ пояснили, что звук вызван работами на площадке котельной ВК-1 по улице Героев Хасана, 105.

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