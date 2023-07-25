Трубу неработающей котельной взорвали в Перми

В Свердловском районе Перми снесли трубу неработающей котельной бывшего велозавода «Велта» в ночь на вторник, 25 июля. Демонтаж сопровождался взрывом, который был слышен в разных районах города, сообщает ИА «Ура.ру».

«Ночью 25 июля пермяков напугал громкий звук. Судя по всему, они слышали, как сносят трубу на площадке котельной ВК-1 (котельная бывшего велосипедного завода «Велта») на Героев Хасана, 105», — пишет «Пропермь».

Котельная была выведена из эксплуатации в 2013 году из-за невостребованности. В 2019 году объект приобрело ООО «Уралоптинструмент», после чего на площадке начался демонтаж сооружений.

Ранее в июле сообщалось, что стоимость всех ремонтных работ на федеральной трассе Р-242 Пермь – Екатеринбург составит 23 млрд рублей. В реконструкции задействовано несколько подрядных организаций.