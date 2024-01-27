В гостях у сказки: в Тверской области предлагают туризм с историей

Россияне, активно интересующиеся внутренним туризмом, всё время находятся в поиске новых точек и направлений. Благо просторы и ландшафты родной страны таковы, что интересные локации можно найти практически везде. «Известия» тоже продолжают прокладывать необычные маршруты. На сей раз корреспонденты изучили некоторые потаенные уголки Тверской области.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров

Тверская область, окруженная Московской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Ярославской и Вологодской областями и связанная с ними разветвленной сетью автомобильных и железных дорог, находится в самом сердце исконно русских земель. Мало где еще можно найти такую высокую концентрацию памятников истории и культуры в непосредственной близости от замечательных природных достопримечательностей. Главными центрами притяжения туристов здесь по традиции является озеро Селигер, а также древние, уютные и невероятно атмосферные города — Тверь, Торжок, Калязин, Осташков...

Маленький город на большой дороге

Но есть здесь уголки и куда менее известные широкой публике, однако по-своему интересные и заслуживающие самого пристального внимания. К таковым относится Торопец . Совсем небольшой городок на крайнем западе Тверской области с населением 11,5 тыс. человек отмечает в этом году 950-летие и официально признан одним из самых древних . Археологи говорят о существовании поселения в этих местах еще в Х столетии. Но первое достоверно зафиксированное упоминание относится только к 1074 году — именно тогда в далекой Киево-Печерской лавре скончался преподобный Исаакий Печерский, в миру купец-торопчанин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров

Город возник в верховьях рек Торопа и Западная Двина и оказался таким образом на пути из варяг в греки — одном из ключевых торговых маршрутов в средневековой Европе, который соединял Балтику, Черное и Средиземное моря. Неудивительно, что довольно быстро он стал центром удельного Торопецкого княжества.

Считается, что именно в Торопце в 1239 году Александр Невский обвенчался с половецкой княжной, с именем которой иногда связывают появление на Руси чудотворной Корсунской иконы Божьей Матери (на самом деле этот шедевр древнерусского искусства был создан только в XIV веке, но до революции хранился именно в Торопце). Оригинальная церковь, где проходила церемония, к сожалению, не сохранилась, но древние крепостные валы (т.н. Малое Торопецкое городище), некогда окружавшие цитадель, в которой она находилась, уцелели и доступны для осмотра.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров

В последующие столетия город разрастался по берегам реки Торопы и озер Соломенное и Заликовское, так что часть исторического ядра оказалась в буквальном смысле слова на острове. Центр в своем нынешнем виде сформировался в XVIII–XIX веках и отлично сохранился. Он плотно застроен двухэтажными купеческими особняками, а над ними то здесь, то там возвышаются купола церквей. К числу наиболее интересных относится Корсунский собор в стиле провинциального барокко, Покровская и Казанская церкви, а также церковь Николая Чудотворца последней трети XVII века, старейшая из сохранившихся до наших дней.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров

Торопец по-своему очарователен и отлично подходит для неспешных прогулок по тихим улочкам. В холодное время года двух-трех часов на его осмотр вполне достаточно, но летом здесь можно задержаться и подольше, особенно вблизи воды.

Озеро и генерал

Возле торопецкого Дома культуры стоит памятник генералу Алексею Куропаткину . Имя этого человека, боевого офицера, высокопоставленного государственного деятеля, ученого и писателя, сегодня вряд ли хорошо известно широкой аудитории. Между тем в начале прошлого века он занимал пост военного министра Российской империи, воевал на разных фронтах, а в здешних местах вообще был на особом счету.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров

Алексей Николаевич родился в селе Шешурино неподалеку от Торопца, сменил за свою профессиональную карьеру множество губерний и городов, но после отставки вернулся на малую родину и успел невероятно много для нее сделать. Посреди непроходимых тверских лесов открыл почту с телеграфом, провел электричество, организовал фельдшерский пункт, который очень быстро превратился в полноценную больницу, открыл сельскохозяйственную школу для крестьянских ребятишек, оборудовал пляж. Для себя же возвел усадьбу на берегу озера Наговье, а самую большую комнату в ней отвел под библиотеку, где позволял работать всем желающим. Усадьба сохранилась, правда, в сильно разрушенном виде, больница же прекрасно работала вплоть до недавних пор, а пляж действует и поныне.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров

После революции Куропаткин отказался эмигрировать, занимался краеведением, писал военно-исторические труды, преподавал в местной школе. В какой-то момент его арестовали, но среди представителей новой власти оказались его бывшие ученики. Алексея Николаевича отпустили и позволили спокойно жить в усадьбе, где он и скончался в 1925 году. После его смерти в здании размещались различные организации и учреждения, в 90-х оно было покинуто и пришло в непригодное состояние, но несколько лет назад обрело нового собственника в лице владельцев экоотеля «Времена года». Уже намечена программа масштабной реставрации, так что совсем скоро здесь может появиться полноценный музей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров

Машина времени

Сам отель находится неподалеку — на другом, более высоком берегу озера Наговье, возле одноименной деревни. Он оформлен как загородная усадьба начала прошлого века — с удобной деревянной мебелью, мягкими коврами, глубокими креслами у каминов, картинами и старыми фотографиями на стенах, настоящим патефоном и неспешным вечерним чаепитием с домашним вареньем.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров

Отель специализируется на семейном отдыхе. Поэтому помимо главного здания, в котором всего 26 номеров, здесь есть отдельно стоящие дома с индивидуальным тематическим оформлением, автономные банные комплексы с уличными чанами на дровах, несколько детских площадок. Поскольку территория большая, всё это расположено на удалении друг от друга, достаточном для того, чтобы сохранять приватность, которую так ценят жители больших городов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров

По берегам озера проложено несколько экотроп для неспешных прогулок — пеших, велосипедных, лыжных. В зависимости от сезона можно покататься на снегоходах или квадроциклах, разумеется, под присмотром опытных инструкторов. В окрестных лесах полно грибов, в озере — рыбы, а еще здесь есть небольшая ферма, птичник и конюшня. Словом, всё необходимое для того, чтобы несколько дней пожить настоящей деревенской жизнью, при этом не отказывая себе в бытовом комфорте . Тем, кому всё же захочется полного единения с природой, предлагают отдохнуть в палатке на одном из близлежащих островов. Добровольных робинзонов, впрочем, снабжают запасом дров и еды, а еще оставляют рацию — на случай, если что-то понадобится.

В отеле есть ресторан «КуропаткинЪ». В меню — традиционная русская кухня в современном исполнении, не слишком сложная, но добротная и качественная . На закуску здесь подают, например, олюторскую сельдь под шубой, хрустящие грузди со сметаной, жюльен с белыми грибами и драники со свиным копченым боком. Суп из корнеплодов сервируют в краюхе хлеба, а борщ готовят с уткой. На горячее можно отведать голубцы из телятины под кремом из белых грибов, свиную шейку в медово-горчичном маринаде с томленой капустой, пельмени из гуся с густой домашней сметаной и дивные щучьи котлеты с печеным картофелем.