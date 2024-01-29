20% икры на российском рынке не соответствуют требованиям, согласно результатам лабораторных исследований Роспотребнадзора. Об этом говорится в протоколе заседания общественного совета при федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

«Представлена информация о том, что в настоящее время, по оценкам научно-исследовательского финансового института Минфина России, общая доля икры нелегального происхождения на российском рынке составляет 20%, по данным НИУ Высшая школа экономики — более 27%. Согласно результатам лабораторных исследователей Роспотребнадзора, порядка 20% икры не соответствуют обязательным требованиям», — сообщается в документе, который имеется в распоряжении «Известий».

В нем также отмечается, что подавляющая часть фальсификата — икра иностранного происхождения, которая после перефасовки реализуется как отечественный продукт.

«Она дешевле в производстве, но значительно уступает по качеству: из-за неблагоприятных условий разведения рыбы, второсортного корма, гормонов, антибиотиков и ГМО. Союз осетроводов оценивает долю икры из азиатских стран на рынке РФ в 40%. При этом контрабанда превышает объем официальных поставок в полтора–два раза. У потребителей в настоящее время отсутствует надежные ориентиры по выбору качественной и безопасной икры», — подчеркивается в документе.

В условиях моратория на внеплановые проверки бизнеса общественный совет считает, что введение цифровой маркировки икры осетровых и икры лососевых рыб поможет потребителям сделать правильный выбор.

Постановление правительства, утверждающее правила маркировки, было подписано еще в прошлом году. Согласно документу, на первом этапе — с 1 апреля 2024 года — производители икры должны зарегистрироваться в информационной системе мониторинга за оборотом товаров. На втором этапе — с 1 мая 2024 года — производители должны поставлять икру с уже нанесенным на упаковку кодом и отправлять информацию в систему мониторинга.

Продукция будет отслеживаться с помощью средств маркировки системы «Честный знак».

Ранее, в декабре, на рыбообрабатывающем предприятии «Янтарное» рассказали, что стоимость качественной красной икры составляет не менее 550 рублей за баночку массой 140 г.