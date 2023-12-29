Эксперты назвали стоимость качественной красной икры

Стоимость качественной красной икры составляет не менее 550 рублей за баночку массой 140 г. Об этом 29 декабря «Известиям» сообщили на рыбообрабатывающем предприятии «Янтарное». Представитель фирмы «СКИТ» добавил, что дешевле 5 тыс. рублей 1 кг кетовой икры стоить не может.

«Надо внимательно прочитать информацию на упаковке: состав, из какого сырья изготовлена икра, какие консерванты добавлены. Красная икра должна быть выработана из одного вида рыбы, и говорит об этом наименование на баночке. Обязательно проверьте дату изготовления: хорошая красная икра будет из рыбы, выловленной в июле–сентябре, когда проходит период путины», — рассказали на предприятии «Янтарное».

Покупать продукт лучше в торговых центрах или специализированных магазинах, так как в этих местах без сопроводительных и иных документов, подтверждающих качество товара, икру просто не примут, добавил специалист предприятия.

Эксперты также дали рекомендации по хранению черной и красной икры.

«Что касается черной икры, в бытовом холодильнике вы можете хранить не вскрытую банку в два раза меньше по сроку, чем указано на банке производителем. Открытая банка хранится не более трех дней. Красную икру также можно хранить в холодильнике в рамках указанного на банке срока годности. Заморозка позволит продлить срок хранения продукта, при этом сохранив ее пользу на девять месяцев. Но стоит учитывать, что разморозка и повторная заморозка продукта может привести к потере качества и полезных свойств», — сказали они.

Ранее в этот день специалист инспекции по качеству пищевой продукции МосГИК Елена Павлова рассказала, что готовый бутерброд с красной икрой надо съесть в течение двух часов, а открытую банку с продуктом необходимо употребить в ближайшие сутки.