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Эксперты назвали стоимость качественной красной икры

«СКИТ»: 1 кг качественной красной икры не может стоить дешевле 5 тыс. рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Стоимость качественной красной икры составляет не менее 550 рублей за баночку массой 140 г. Об этом 29 декабря «Известиям» сообщили на рыбообрабатывающем предприятии «Янтарное». Представитель фирмы «СКИТ» добавил, что дешевле 5 тыс. рублей 1 кг кетовой икры стоить не может.

«Надо внимательно прочитать информацию на упаковке: состав, из какого сырья изготовлена икра, какие консерванты добавлены. Красная икра должна быть выработана из одного вида рыбы, и говорит об этом наименование на баночке. Обязательно проверьте дату изготовления: хорошая красная икра будет из рыбы, выловленной в июле–сентябре, когда проходит период путины», — рассказали на предприятии «Янтарное».

Покупать продукт лучше в торговых центрах или специализированных магазинах, так как в этих местах без сопроводительных и иных документов, подтверждающих качество товара, икру просто не примут, добавил специалист предприятия.

Эксперты также дали рекомендации по хранению черной и красной икры.

«Что касается черной икры, в бытовом холодильнике вы можете хранить не вскрытую банку в два раза меньше по сроку, чем указано на банке производителем. Открытая банка хранится не более трех дней. Красную икру также можно хранить в холодильнике в рамках указанного на банке срока годности. Заморозка позволит продлить срок хранения продукта, при этом сохранив ее пользу на девять месяцев. Но стоит учитывать, что разморозка и повторная заморозка продукта может привести к потере качества и полезных свойств», — сказали они.

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Ранее в этот день специалист инспекции по качеству пищевой продукции МосГИК Елена Павлова рассказала, что готовый бутерброд с красной икрой надо съесть в течение двух часов, а открытую банку с продуктом необходимо употребить в ближайшие сутки.

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