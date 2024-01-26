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Эксперты назвали навыки, которые помогут зарабатывать больше

Исследование: владение нейросетями может повысить зарплату маркетолога на 15%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Директор по маркетингу Calltouch Виктория Одинцова на основе данных опроса HR-специалистов 26 января рассказала «Известиям», какие навыки маркетолога ценятся работодателями и помогут повысить заработную плату.

Самые важные «мягкие» навыки: коммуникация и умение презентовать свою идею, стратегическое видение бизнеса, способность быстро реагировать на ситуацию и тренды, насмотренность, профессиональная интуиция, быстрое освоение нового. Развитые soft skills способны увеличить зарплату маркетолога на 30%. При этом 19% HR-специалистов отмечают, что для маркетолога важнее «софты». Около 55% уверены, что soft skills и hard skills значимы в равной степени.

«Софт скилы», умение адаптироваться для маркетолога иногда даже важнее, чем «харды». За последние два года сильно изменился диджитал-ландшафт, увеличился информационный шум, привлекать пользователей стало сложнее. В разы повысилась скорость реакции. Бренды вступают в информационную гонку, но в погоне за вирусностью очень легко словить негатив. Если маркетолог понимает свою аудиторию, может спрогнозировать, какой креатив ей «зайдет», он будет более востребован на рынке труда. Например, успешная креативная, взрывная реклама проходит по грани, но не переходит ее. Специалисту, способному спланировать и реализовать такую кампанию, работодатели готовы повышать зарплату», — сказала Одинцова.

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Отмечается, что стратегическое планирование — один из самых важных навыков для карьерного роста маркетолога. От маркетинговой стратегии зависит успех всего бизнеса, рост доли рынка, выручки. Маркетолог со стратегическим взглядом может поставить правильные цели и определить самые эффективные инструменты для их достижения. Кроме того, важно предвидеть риски со стороны внешней среды и управлять ими, заявила эксперт.

Также важны умение исследовать рынок и аналитика. По оценкам экспертов, эти навыки могут увеличить зарплату сотрудника в два раза и более. Недостаточно уметь считать конверсию, понадобится глубокое понимание аналитики. Это позволит маркетологу лучше знать аудиторию бренда и ее потребности, распределять бюджет в пользу эффективных инструментов, помогать компании улучшать финансовые показатели и становиться более ценным сотрудником, подчеркнула Одинцова.

Важно и владение диджитал-инструментами. Более 50% HR-менеджеров в сфере маркетинга включают этот навык в топ-3 на пути к высокой зарплате. Маркетолог должен уметь работать с разными площадками и рекламными кампаниями, анализировать эффективность. Еще один обязательный навык для маркетолога — работа с контентом. Прежде чем совершить покупку, современный потребитель использует 5–7 каналов: сайт, социальные сети, мессенджеры, наружную рекламу, СМИ и так далее. Базово специалист должен уметь создавать разные виды контента, даже если в команде есть копирайтеры, дизайнеры, видеографы и другие.

На третьем месте наиболее важных «хардов» 2024 года — умение работать с нейросетями. Специалист передает ИИ рутину, работу с большими данными. При этом освободившееся время и ресурс команды используют для решения стратегических или креативных задач. Ценность владения нейросетями растет. Опрос показал, что этот навык поможет претендовать на повышение заработной платы на 15%.

«Маркетинговые инструменты развиваются стремительно. Поэтому маркетологам важно постоянно прокачивать свои «харды», дополнять их новыми, в том числе смежными. Например, специалист, который освоил работу с большими данными, может строить модели, прогнозировать, предлагать актуальные продукты и эффективные решения задач. Это не значит, что такой маркетолог будет работать за двоих, а получать зарплату за одного. Уровень заработных плат специалистов со смежными навыками в бизнес-аналитике и анализе больших данных в среднем выше в полтора-два раза», — заключила Одинцова.

Накануне из опроса сервиса «Работа.ру» стало известно, что более половины руководителей (56%) принимают решение о повышении окладов исходя из готовности сотрудников брать дополнительные обязанности и увеличивать объем работы.

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