Реклама
Прямой эфир
Мир
В Аргентине прошли митинги против реформ президента Милея
Мир
Власти Токио решили построить убежища на случай ракетных атак
Общество
Синоптики спрогнозировали мокрый снег и до –1 градуса в Москве
Мир
Хуситы объявили о проведении операции против США в Аденском заливе
Происшествия
Пожар произошел на нефтебазе в Туапсе
Экономика
Россия начнет поставки мяса в Малайзию
Мир
Военные базы США в Ираке и Сирии подверглись нападению шиитов
Общество
Космонавты с МКС поздравили российских студентов с Татьяниным днем
Происшествия
В Подмосковье мать и пятеро детей отравились угарным газом
Мир
Франция отклонила запрос РФ о проведении 24 января заседания СБ ООН по сбитому Ил-76
Происшествия
Минобороны РФ сообщило об уничтожении трех украинских БПЛА над Брянской областью
Мир
В ООН выразили сожаление из-за крушения самолета Ил-76
Мир
В Белом доме прокомментировали атаку ВСУ на Ил-76
Общество
Суд арестовал участника нападения детей на соседа на юге Москвы
Мир
Лавров указал на «сколачивание» военного блока США с Японией и Южной Кореей

Работодатели рассказали о влияющих на повышение зарплаты факторах

Опрос: 56% работодателей готовы повысить зарплату только при увеличении нагрузки
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сервис «Работа.ру» провел исследование и выяснил, как часто, по мнению работодателей, сотрудник может просить повышение зарплаты и по какой причине. Выяснилось, что более половины руководителей (56%) принимают решение о повышении окладов, исходя из их готовности брать дополнительные обязанности и увеличивать объем работы. Результатами исследования аналитики поделись с «Известиями» 25 января.

Почти столько же работодателей (52%) учитывают достижения и успехи сотрудника. Примечательно, что на этот фактор чаще всего обращают внимание представители микробизнеса (51%). 48% участников опроса принимают во внимание финансовые возможности компании, 41% опрошенных ориентируются на рыночные предложения, 28% — учитывают уровень инфляции.

Меньше респондентов (15%) принимают решение о повышении заработной платы сотрудникам на основе performance review или оценки работы за определенный период, 6% — учитывают получение работником дополнительного образования, повышение квалификации, а также участие во внутренних и внешних тренингах. 2% участников опроса выбрали другие факторы, в том числе стаж работы в одной компании.

Почти половина работодателей (48%) уверены, что частота запросов на повышение зарплаты зависит от результатов и достижений сотрудника. 33% опрошенных отметили, что интересоваться повышением зарплаты стоит раз в год — это самый популярный ответ среди представителей среднего бизнеса (45%).

Только 7% респондентов уверены, что просить повышение нужно раз в полгода. Еще 6% работодателей считают, что интересоваться прибавкой следует реже раза в год.

Лишь 1% участников опроса заявляют, что говорить о повышении нужно раз в квартал. 5% респондентов выбрали другие варианты ответа, например, некоторые из них считают, что работодатель должен по своей инициативе пересматривать зарплату сотрудника в соответствии с результатами работы, ситуацией на рынке труда, инфляцией и т.д.

Отмечается, что в исследовании приняли участие более 350 представителей российских компаний из всех регионов России.

Заштатная ситуация: спрос на временных работников подскочил в 2-3 раза
Почему компании готовы брать таких сотрудников и сколько они получают

13 декабря прошлого года были опубликованы результаты опроса, проведенного сервисом «Подработка» и Rambler & Co. Выяснилось, что около 47% россиян намерены подрабатывать в 2024 году. При этом в 2023-м дополнительную занятость имели только 35%. В основном граждане идут за новыми источниками дохода в IT, строительство, сферы транспорта или производства, говорится в исследовании.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024