Работодатели рассказали о влияющих на повышение зарплаты факторах

Сервис «Работа.ру» провел исследование и выяснил, как часто, по мнению работодателей, сотрудник может просить повышение зарплаты и по какой причине. Выяснилось, что более половины руководителей (56%) принимают решение о повышении окладов, исходя из их готовности брать дополнительные обязанности и увеличивать объем работы. Результатами исследования аналитики поделись с «Известиями» 25 января.

Почти столько же работодателей (52%) учитывают достижения и успехи сотрудника. Примечательно, что на этот фактор чаще всего обращают внимание представители микробизнеса (51%). 48% участников опроса принимают во внимание финансовые возможности компании, 41% опрошенных ориентируются на рыночные предложения, 28% — учитывают уровень инфляции.

Меньше респондентов (15%) принимают решение о повышении заработной платы сотрудникам на основе performance review или оценки работы за определенный период, 6% — учитывают получение работником дополнительного образования, повышение квалификации, а также участие во внутренних и внешних тренингах. 2% участников опроса выбрали другие факторы, в том числе стаж работы в одной компании.

Почти половина работодателей (48%) уверены, что частота запросов на повышение зарплаты зависит от результатов и достижений сотрудника. 33% опрошенных отметили, что интересоваться повышением зарплаты стоит раз в год — это самый популярный ответ среди представителей среднего бизнеса (45%).

Только 7% респондентов уверены, что просить повышение нужно раз в полгода. Еще 6% работодателей считают, что интересоваться прибавкой следует реже раза в год.

Лишь 1% участников опроса заявляют, что говорить о повышении нужно раз в квартал. 5% респондентов выбрали другие варианты ответа, например, некоторые из них считают, что работодатель должен по своей инициативе пересматривать зарплату сотрудника в соответствии с результатами работы, ситуацией на рынке труда, инфляцией и т.д.

Отмечается, что в исследовании приняли участие более 350 представителей российских компаний из всех регионов России.

13 декабря прошлого года были опубликованы результаты опроса, проведенного сервисом «Подработка» и Rambler & Co. Выяснилось, что около 47% россиян намерены подрабатывать в 2024 году. При этом в 2023-м дополнительную занятость имели только 35%. В основном граждане идут за новыми источниками дохода в IT, строительство, сферы транспорта или производства, говорится в исследовании.