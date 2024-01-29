Пойдут по дну: в Арктике нефть и газ будут возить подводные танкеры

Грузопоток по Северному морскому пути стремительно растет. В связи с этим ученые и эксперты ожидают появления в Арктике новых видов транспорта и логистических решений. Например, подводных танкеров и сухогрузов. Эти суда смогут обходить ледовые препятствия, проходя под ними на глубине 50–100 м. Также в Заполярье в качестве массовых транспортных средств будут востребованы суда-амфибии на воздушной подушке и беспилотные летательные аппараты. Однако для внедрения новинок требуется создание необходимой инфраструктуры.

Какие новые опасности появляются в Арктике

В Арктике становится всё меньше льда, однако работы для ледоколов всё равно хватает. Об этом «Известиям» рассказал заведующий лабораторией долгосрочных ледовых прогнозов и ледового режима Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Юлин.

Встреча с ним состоялась 25 января перед мероприятием «Кафе Политехнического музея» — очередным событием в цикле лекций, в которых ведущие российские ученые рассказывают об изучении Мирового океана.

По словам Александра Юлина, изменения климата, связанные с глобальным потеплением, сильнее всего проявляются в Арктике. В частности, за последние десятилетия Северная полярная область начала сильно прогреваться в летний период. Средняя температура здесь за тот же период увеличилась на 2 ℃.

Александр Юлин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Нужно сказать, что изменения в регионе происходят нелинейно. Например, до 1990-х годов наблюдалась повышенная ледовитость Северного Ледовитого океана и его морей. В конце летнего периода площадь льдов в результате таяния сокращалась до 7 млн кв. км. Но в начале 2000-х годов начало наблюдаться резкое сокращение площади ледового покрова — с 7 до 4 млн кв. км. Этот период у климатологов даже получил специальное наименование — «арктическое усиление». Последнее десятилетие ученые наблюдают стабилизацию площади льдов в океане и колебания в районе этой отметки. Этот период также получил специальное наименование — «климатическая пауза». Сейчас, вероятно, система подходит к точке критической неустойчивости, после которой количество льда в период 2030–2040-х годов, по модельным расчетам ученых из ААНИИ, вновь начнет увеличиваться, хотя значения ледовитости не достигнут тех тяжелых условий, которые наблюдались в 60–80-х годах прошлого столетия, — рассказал ученый.

Он пояснил, что, несмотря на улучшение ледовой обстановки, нагрузка на ледоколы, которые обеспечивают проводку судов, значительно увеличилась. С одной стороны, причина — в значительном увеличении грузопотока по Севморпути. В частности, в прошлом году по нему перевезли рекордные 36 млн т, а в текущем планируют вдвое больше. С другой стороны, в связи с потеплением северных морей в Арктике начали наблюдаться новые угрозы и вызовы.

— Например, обычно в проливе Вилькитского (между Таймыром и Северной Землей) ледоколы прокладывают канал в июне. По нему, как по трамвайным путям, суда одно за другим проходят из Карского моря в море Лаптевых и обратно. Однако в этом году лед в проливе взломался на две недели раньше. Поэтому пришлось предпринять сложную операцию по проводке судов атомными ледоколами через мощные ледяные поля взломанного припая, — рассказал Александр Юлин.

Фото: РИА Новости/Роберт Прасценис

Другое опасное явление, по словам ученого, связано с тем, что в осенний период ледообразование в арктических морях хотя и стало начинаться позже среднемноголетних сроков, но появление и нарастание льда теперь происходят гораздо интенсивнее. В частности, в ноябре 2021 года по этой причине в ледовом плену оказалось более 20 транспортных судов. Однако все они были успешно выведены с трассы СМП ледоколами, без людских и технических потерь.

На чем будут ездить туристы

Как рассказал Александр Юлин, чтобы точно предсказывать ледовую обстановку, сейчас Арктику насыщают группировками автоматических метеорологических станций и гидрологических буев. Они могут проводить измерения как стационарно, находясь на берегу арктических островов, так и в режиме свободного плавания.

Также активно используются погружные буи, которые опускаются на глубины, записывают информацию о течениях, солености и температуре воды, всплывают, передают информацию на спутник, перезаряжаются и опускаются снова.

Кроме того, на помощь исследователям приходят беспилотные аппараты. Подводные аппараты изучают нижнюю поверхность ледяного покрова, а летающие БЛА сообщают общую картину о распределении льда, сплоченности, размерах, состоянии верхней поверхности и движении ледяных полей. То есть всё, что необходимо для эффективного движения ледоколов и судов во льдах.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Активно расширяется группировка российских космических аппаратов типа «Арктика М», которые позволяют оперативно следить за ледовой обстановкой во всем Северном Ледовитом океане и его морях.

В настоящее время российская ледокольная группировка представлена более чем 40 атомными и дизельными ледоколами, из которых семь — атомные. Они приходят на помощь транспортным судам малого ледового класса. Но в будущем, считает Александр Юлин, перевозку грузов в Арктике могли бы взять на себя танкеры и сухогрузы, которые могут передвигаться под водой, — так называемые подводные танкеры. Но это пока только теоретическая идея.

— В настоящее время такие проекты обсуждаются. Эти аппараты представляют собой модернизированные подводные лодки. В районах с большим скоплением льда они будут опускаться на глубину 50–100 м, преодолевая препятствие. Затем, выйдя в более теплые моря, эти корабли смогут продолжить путь в надводном режиме. Вместе с тем для подобных проектов нужна специальная погрузочно-разгрузочная инфраструктура, — объяснил ученый.

Кроме того, по его мнению, в Арктике будут востребованы суда-амфибии на воздушной подушке. Они обеспечат передвижение людей и грузов независимо от ледовой обстановки, что важно при снабжении полярных населенных пунктов и организации пассажирского сообщения. Также такой транспорт будет полезен для развития туризма. С его помощью группы путешественников смогут обозреть окрестности, удаленные на десятки и даже сотни километров от берега или от борта базового судна.

Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Другой перспективный вид арктического транспорта — это беспилотные летательные аппараты. Их уже сейчас используют для ледовой разведки, доставки почты и срочных грузов. В будущем их значение только возрастет.

— Северный морской путь — это кратчайший морской маршрут между европейской частью России и Дальним Востоком. Он почти вдвое короче, чем через Суэцкий канал. Поэтому появление в этом регионе новых видов транспорта и логистических решений — это закономерный процесс, — поделился с «Известиями» своим мнением директор филиала Дальневосточного морского пароходства во Владивостоке (входит в транспортную группу FESCO) Николай Чвертко.

В частности, для этого в западной части Владивостокского морского торгового порта будет построен современный глубоководный причал. На нем будут переваливать грузы с линейных контейнеровозов, работающих в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на суда с усиленным ледовым классом, которые затем отправятся в плавание в северные моря.

Как получить новые знания

Подводя итог мероприятию, организаторы отметили возрастающий интерес к науке в обществе. Поэтому в дальнейшем они намерены внедрить новые форматы общения любителей знаний с учеными.

— Политехнический музей на 2024 год запланировал большую публичную программу. Особое внимание мы предлагаем обратить на серии лекций «Интеллектуальная среда», «Политехнический лекторий» и «Дневники Политехнического музея», — сообщил генеральный директор музея Дмитрий Кожанов.

Фото: РИА Новости/Дмитрий Кожанов

Он уточнил, что это будут не традиционные лекции, а интерактивные рассказы ученых и экспертов. Благодаря таким встречам участники узнают много новых фактов о научных исследованиях и познакомятся со знаковыми музейными коллекциями. Одним из наиболее ярких событий в этом ряду станет выступление Стеллы Морозовой — ученого секретаря Политехнического музея и заслуженного работника культуры России.

Очередная встреча в рамках цикла «Кафе Политехнического музея» состоится 1 февраля. Главным героем встречи будет сотрудник лаборатории акустики океана Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Олег Кочетов. Он расскажет, как ученые изучают океан с помощью роботов.