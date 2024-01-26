В кабинете министра образования бельгийской Валлонии нашли 50 пакетов с кокаином

В Бельгии министр образования Валлонии Каролина Дезир арестована по подозрению в торговле наркотиками после того, как в ее кабинете обнаружили около 50 пакетов с кокаином. Об этом сообщил бельгийский новостной портал 7sur7 в пятницу, 26 января.

Как отмечается, обыски в офисе Дезир прошли в середине декабря, после того, как помощник, отвечающий за материалы и логистику в кабинете министров, был арестован в рамках расследования дела о незаконном обороте наркотиков.

«Был проведен обыск в ее (Дезир. — Ред.) офисе на предмет наличия там каких-либо криминальных предметов. Было обнаружено около пятидесяти пакетиков с белым порошком», — приводит портал цитату из заявления прокуратуры Бельгии.

Там также сообщили, что в рамках этого дела всего восемь человек были обвинены в совместной продаже и хранении наркотиков. Шесть из них помещены под домашний арест, двое других были освобождены под определенными условиями.

«Среди обвиняемых — член кабинета министров Мекки Ванхаэлен, который также является сыном бывшего министра культуры Фадилы Лаанан. У него дома нашли €10 тыс.», — передает портал.

Расследование дела продолжается.

В конце декабря сообщалось, что на прибывшем из Бельгии в Санкт-Петербург судне найдено 100 кг кокаина. Наркотики нашли в контейнерах с бананами. Брикеты с кокаином были спрятаны в технологических полостях рефрижераторной установки корабля. По факту обнаружения наркотиков возбуждено два уголовных дела, они переданы в следственные подразделения МВД России на транспорте.