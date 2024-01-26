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В Росгвардии состоялась встреча с защитниками и жителями блокадного Ленинграда

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Фото: t.me/RosgvardOfficial
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В Санкт-Петербурге замдиректора Росгвардии генерал-лейтенант Алексей Воробьев поздравил защитников и жителей блокадного Ленинграда с 80-й годовщиной полного снятия немецко-фашистской блокады. Об этом в пятницу, 26 января, сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

«В оборону и освобождение Ленинграда от блокады большой вклад внесли войска правопорядка. На Ленинградском и Волховском фронтах воевали девять дивизий войск НКВД», — рассказал Воробьев.

Он добавил, что все блокадные месяцы город обороняли 13-й и 225-й полки, дислоцированные в Ленинграде, а их военнослужащие участвовали в строительстве Дороги жизни и в перевозке по ней боеприпасов и военных грузов.

«Мы должны сделать всё возможное, чтобы такие трагедии никогда не повторялись, должны твердо стоять на защите памяти каждого, кто приближал нашу Победу», — призвал генерал-лейтенант.

Чествование жителей и защитников блокадного Ленинграда прошло в штабе Северо-Западного округа Росгвардии, где военнослужащие ведомства приготовили праздничный концерт и вручили памятные подарки. Блокадники, в свою очередь, поделились с военнослужащими Росгвардии воспоминаниями о страшных днях окружения.

Так, майор медицинской службы в отставке Виктор Осипович Ковалев был пятилетним ребенком, когда Ленинград оказался в кольце. Авиационная бомба разорвалась рядом с детским садом, куда он ходил, из-за полученной контузии он долгое время не мог разговаривать.

Ветеран вневедомственной охраны Сергей Бытко жил в Ленинграде, когда началась Великая Отечественная война. После попадания города в блокаду семья Бытко переехала во Всеволожский район в поселок Колтуши, где находился советский военный аэродром. Во время бомбежки вражеской авиации в 1943 году Бытко получил ранение и лишился кисти правовой руки.

Также Воробьев передал личному составу округа на вечное хранение боевое знамя 23-го бронепоезда войск НКВД по охране железных дорог, хранившееся в Центральном музее Росгвардии. Личный состав бронепоездов НКВД в 1941 – 1944 годах прикрывал участок железнодорожных коммуникаций Октябрьской и Кировской железных дорог, вел бои на восточном берегу реки Сестра, участвовал в боях на Сестрорецком и Выборгском направлениях, прорыве обороны противника на Карельском участке фронта.

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23 января прошел торжественный прием в Мариинском дворце Санкт-Петербурга, посвященный 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. На мероприятие были приглашены ветераны, защитники и жители блокадного Ленинграда. Также в нем приняли участие госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, вице-губернатор Санкт-Петербурга Наталья Чечина, депутаты заксобрания Северной столицы и его спикер Александр Бельский.

До этого, 18 января, в Петербурге состоялась торжественная траурная церемония возложения цветов к монументу героическим защитникам Ленинграда.

Осада Ленинграда длилась 872 дня и унесла жизни более 1 млн человек. Прорвать кольцо нацистов, стянувшееся вокруг города, удалось с шестой попытки благодаря операции «Искра». Единственным способом доставить продукты в осажденный город была Дорога жизни, проложенная по льду Ладоги.

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