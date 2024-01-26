В Австрии обнаружили пропавшую почти на век картину Климта

Картина Густама Климта «Портрет фройляйн Лизер», пропавшая в 1925 году, была обнаружена вновь. Об этом 25 января сообщило агентство Bloomberg.

Полотно представил аукционный дом Im Kinsky, который выставит ее на торги 24 апреля. Ее стоимость оценивается в €30–50 млн.

«Она невероятно хорошо сохранилась, почти в безупречном первоначальном состоянии. С ней хорошо обращались уже более века», — сказала глава отдела современного искусства Im Kinsky Клаудия Мёрт-Гассер.

В аукционном доме заявили, что нынешние обладатели картины законно владели ей с 1960-х годов. Она не входила в списки предметов искусства, пострадавших от экспроприации в годы нацизма.

«Портрет фройляйн Лизер» стала одной из последних работ Климта, скончавшегося в 1918 году. В течение ближайших месяцев картину выставят в Германии, Гонконге, Швейцарии и Великобритании.

Ранее, 12 января, замминистра культуры Италии, искусствоведа Витторио Сгарби заподозрили в краже картины «Пленение Святого Петра» художника Рутилио Манетти. Полотно пропало из замка в Пьемонте в 2013 году. В 2021-м эта картина появилась на экспозиции в Лукке как часть личной коллекции Сгарби. Прокуратура утверждает, что полотно было украдено, а затем отреставрировано.