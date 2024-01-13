В Италии замминистра культуры заподозрили в краже картины XVII века

Замминистра культуры Италии, искусствоведа Витторио Сгарби заподозрили в краже картины XVII века художника Рутилио Манетти, в трех домах чиновника уже провели обыски. Об этом 12 января сообщила газета Corriere della Sera.

Речь идет о полотне «Пленение Святого Петра», которое пропало из замка в Пьемонте в 2013 году. По информации издания, в 2021-м эта картина появилась на экспозиции в Лукке как часть личной коллекции Сгарби. Прокуратура утверждает, что полотно было украдено, а затем отреставрировано.

Сам замминистра заявил, что он нашел картину в заброшенном замке в районе Витербо и что она является оригиналом работы Манетти, а вот украденное в 2013 году полотно — «плохая копия», сделанная в XIX веке. Сгарби передал картину следствию для проведения необходимой экспертизы, уверенный в своей правоте.

Ранее, 9 июня прошлого года, сообщалось, что на аукционе в Нидерландах обнаружили картину, украденную более 60 лет назад из музея Ала Понцоне, написанную итальянским художником Галеаццо Кампи (1475–1536). Стоимость картины эпохи Позднего Возрождения оценивается в €5 тыс. Во время торгов в голландском аукционном доме один из посетителей опознал полотно и вызвал полицию.