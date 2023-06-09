Нашлась украденная более 60 лет назад в Италии картина

На аукционе в Нидерландах обнаружили украденную более 60 лет назад из музея Civico Ala Ponzone картину кисти итальянского художника Галеаццо Кампи. Об этом в пятницу, 9 июня, рассказали в издании Telegraaf.

Стоимость картины l’Interno Benedicente авторства художника эпохи позднего Возрождения Галеаццо Кампи (1475–1536) оценивается в €5 тыс. Во время торгов в голландском аукционном доме один из посетителей опознал полотно и вызвал полицию.

По словам сотрудника отдела голландской полиции по расследованию преступлений в сфере искусства Ричарда Бронсвейка, человек, который выставил картину на аукцион, скупает предметы искусства из домов, в частности, после смерти их жильцов.

«Оказалось, что он владел ей уже какое-то время, но не мог вспомнить, откуда картина взялась», — сказал Бронсвейк. Самое главное, что картина нашлась, добавил он.

Сейчас полиция выясняет, как картина оказалась в Нидерландах. Полотно вернут в музей итальянского городка Кремоне, откуда ее украли.

Ранее, 9 июня, музей в Гааге воспроизвел известную картину голландского художника Йоханнеса Вермеера с помощью 3D-принтера. Четырехметровая копия картины в 100 раз больше оригинала.