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Названы самые популярные электромобили с пробегом в России

«Автостат»: россияне за год купили более 10 тыс. электрокаров с пробегом
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Фото: Global Look Press/Danny Gohlke
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В 2023 году россияне приобрели 10,4 тыс. подержанных электромобилей, что на 20% больше, чем в 2022-м. Самыми популярными электрокарами на «вторичке» стали Nissan и Tesla, сообщает 26 января аналитическое агентство «Автостат».

До этого наибольший результат был зафиксирован в 2021 году (9,3 тыс. ед.). Самой продаваемой маркой электромобилей с пробегом стал Nissan (6 тыс. ед.), на долю которого пришлось порядка 60% от общего объема. Каждый пятый купленный в прошлом году электрический автомобиль относится к бренду Tesla (2,1 тыс. ед.)., на третьем месте расположился Volkswagen (287 ед.).

Чаще всего россияне покупали подержанные Nissan Leaf (6 тыс. ед.), следом в рейтинге расположились четыре модели Tesla, а именно: Model 3 (1 тыс. ед.), Model S (419 ед.), Model Y (349 ед.) и Model X (291 ед.).

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18 января агентство «Автостат» сообщило, что в 2023 году на российском авторынке появилось 16 новых моделей электромобилей. Если в 2013 году в России было продано 111 новых электромобилей, а пять лет назад 372 единицы, то в 2023 году продажи выросли до 14,1 тыс. таких машин.

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