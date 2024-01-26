Улыбочку пожалуйте: почему альбом Тома Йорка невозможно полюбить
В пятницу, 26 января, вышел «Wall of Eyes» — второй студийный альбом группы The Smile. Это новый проект Тома Йорка и Джонни Гринвуда, вокалиста и лид-гитариста Radiohead соответственно. И пластинка совершенно непохожа на первый лонгплей того же проекта. «Известия» послушали диск, не ощутили ровным счетом ничего, ни хорошего, ни плохого, — и попытались разобраться, как это могло произойти.
Все течет, все меняется
Группы Radiohead не существует. По крайней мере, временно. Именно так в интервью британскому подкасту The Line-Up два года назад охарактеризовал ситуацию Эд О’Брайен, один из гитаристов ансамбля. «Мы наверняка еще сыграем вместе… а может, и нет», — напустил он туману. Через несколько месяцев барабанщик Филипп Сэлвей американскому изданию Stereogum, напротив, заявил, что «Radiohead все еще существуют».
В общем, с нынешним статусом Radiohead ничего не ясно. Впрочем, вокруг группы всегда было много таинственного, недосказанного (и невысказанного), так что ничего нового нет. Одно лишь точно: в последние годы музыканты Radiohead плотно занялись собственными проектами. О’Брайен и Сэлвей пишут сольные альбомы, а бас-гитарист Колин Гринвуд периодически играет в группе Ника Кейва.
Том Йорк и Джони Гринвуд — два человека, с которыми Radiohead ассоциируются у наибольшего количества слушателей, — собрали новую группу The Smile, третьим участником которой стал Том Скиннер, английский барабанщик с бэкграундом в джазовой и экспериментальной музыке.
Том Йорк на концерте группы The Smile
The Smile выпустили первый альбом два года назад. Продюсером «A Light for Attracting Attention» выступил Найджел Гордич, писавший все лонгплеи Radiohead, начиная с «OK Computer», но звучала пластинка совсем не как логическое продолжение последних опусов самой известной группы Йорка и Гринвуда. «The King of Limbs» и «A Moon Shaped Pool», два альбома Radiohead 2010-х, были медленными, абстрактными, масштабными, эмоционально тяжелыми. Дебютная пластинка The Smile по сравнению с ними казалась чуть ли не хулиганской, ориентированной на ритм, темп и драйв. В песнях вроде «We Don't Know What Tomorrow Brings» Том Йорк звучал так живо и крикливо, как не звучал уже давно.
Второе дыхание
«Wall of Eyes», второй альбом The Smile, как и первая их пластинка, делался на основе материала, который Йорк, Гринвуд и Скиннер наработали за время пандемии Covid-19. И тем удивительней, что звучит он совершенно иначе. Спродюсированный уже Сэмом Петтсом-Дэвисом и записанный на «Эбби Роуд», «Wall of Eyes» — это задумчивая, неспешная, крадущаяся музыка. Песни не рвутся вперед, а долго раскрываются. Местами звучит фортепиано, как будто бы снятое ноль в ноль со старых пластинок американской поп-музыки начала семидесятых, плотно окутанных дурманящим дымом.
Фирменная йорковская тревожность не выведена на первый план, а словно таится внутри драматичных песен о политике, коррупции и автомобильных авариях. Струнные, аранжированные Гринвудом, раз за разом выдают фирменные отсылки то к истошным воплям «Плача по жертвам Хиросимы» Кшиштофа Пендерецкого, то к благостным раскатам «Моря» Дебюсси. Длится «Wall of Eyes» всего сорок пять минут — но время прослушивания кажется несоизмеримо большим.
Джонни Гринвуд
Из такой характеристики можно подумать, что новый альбом The Smile — общее возвращение к временам все того же «A Moon Shaped Pool», но это не так. Схожи только ритм и общее настроение, а вот фактура звучания совсем другая. Последние пластинки Radiohead кажутся монументальными студийными работами, где за хитрыми звуковыми манипуляциями и футуристичными аранжировками иногда терялось мастерство самих музыкантов. А у The Smile, несмотря на богатство записи, именно инструментальная составляющая выведена на первый план. «Wall of Eyes» местами в принципе звучит как три человека, которые играют вместе: в особенности это касается «Friend of a Friend», второго сингла с пластинки, и «Bending Hectic», самой долгой вещи на альбоме, которая лишь в концовке наполняется струнными под Пендерецкого.
Ни жарко, ни холодно
«Wall of Eyes» отчасти получился действительно мастерской, эталонной записью: это продукт творчества людей, которые безусловно умеют делать сложную и нестандартную музыку, в то же время наполненную хорошими мелодиями. Но с этим альбомом есть одна большая проблема, которая в принципе давно уже стала характерной для авторского почерка как Тома Йорка, так и Джони Гринвуда.
Мастерство, продуманность, аккуратность формы на стыке простоты и эксперимента на второй пластинке The Smile давят все остальное: эмоциональность, красочность, динамику музыки. Прослушивание «Wall of Eyes» — это абсолютно стерильный чувственный опыт: от этих сорока пяти минут выверенных, очень качественно записанных и хорошо придуманных песен в итоге вообще ни жарко, ни холодно. Как тексты, так и музыка группы — это предельно аморфные субстанции, оперирующие лишь намеками, бесконечными загадками, брожением вокруг да около. В этом плане показательна песня «Read the Room» с более-менее непереводимым текстом, почти полностью состоящим из обрывистых фраз и с припевом «Адекватно оценивай обстановку, дорогая».
Том Йорк на концерте группы The Smile
Понятно, почему в целом так происходит. Это предсказуемая история. Когда-то, в девяностых группа Radiohead была молодой, голодной, гитарной — и писала не песни даже, а гимны поколения, способные растрогать миллионы людей по всему миру. Потом, в начале нулевых, на волне своей славы, Radiohead попытались убежать от гитарной музыки, насытив свое звучание электроникой и экспериментальными наработками, но все еще сохраняя фирменную эмоциональность. Это был, по меркам индустрии, большой риск — но он более чем оправдался. Альбомы «Kid A», «Amnesiac», «Hail to the Thief» и «In Rainbows» окончательно оформили статус как группы, так и ее ключевых участников: Radiohead укоренились в массовом представлении как экспериментаторы, несущие авангард в мейнстрим.
И вот от этого стереотипа общественного сознания им всем так и не удалось убежать. Не удалось еще раз поменять представление о себе. Статусность не давала отрезать внимание даже самыми серьезными экспериментами. Возраст, музыкальный и жизненный опыт не позволяли вернуться к эмоциональности молодости — это было бы и смешно, и жалко, — а новые проявления чувств тонули в общей буржуазности музыки. The Smile — это попытка Йорка и Гринвуда снова откатиться обратно к простоте вещей, которую они предприняли слишком поздно, уже став памятниками самими себе. Из мрамора и гранита невозможно освободиться.
Поклонникам альбом доступен с 26 января — причем, российские меломаны не исключение. Как и дебютная пластинка The Smile, «Wall of Eyes» вышла в том числе и на всех наших стримингах. Даже в этом Йорк и Гринвуд (возможно, не подозревая об этом) идут наперекор западному студийному мейнстриму.
<iframe frameborder="0" style="border:none;width:100%;height:450px;" width="100%" height="450" src="https://music.yandex.ru/iframe/album/29127704">Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/29127704'>Wall Of Eyes</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/15608579'>The Smile</a> на Яндекс Музыке</iframe>