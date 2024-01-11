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Иноконцерты: кто из зарубежных артистов приедет в Россию в 2024 году

Звезда турецких сериалов, американские рэперы и золотой голос Enigma
Фото: Getty Images/Peter Cade
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Легенда хип-хопа из Америки — группа Onyx — в конце января выступит в Москве и в Санкт-Петербурге. Звезда турецкого сериала «Черная любовь» Бурак Озчивит посетит те же города в феврале. В марте российских поклонников ждет выступление Эндрю Дональдса, известного по проекту Enigma. О том, кто еще из зарубежных звезд приедет в Россию в 2024 году и почему они, в отличие от коллег, не боятся «культуры отмены» и логистических трудностей — в материале «Известий».

Русофилы из Onyx

Количество концертов иностранных артистов в России ощутимо сократилось. Однако совсем зарубежные звезды из афиш не исчезли. Уже 26 января в столичном клубе 1930 Moscow выступит легендарная хардкор-рэп-группа Onyx из Куинса (Нью-Йорк). На следующий день артисты дадут концерт в Санкт-Петербурге в Aurora Concert Hall. Рэперы в Россию приедут уже не в первый раз, в 2017-м они даже были в Крыму.

Onyx
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

С ними очень хорошие длительные отношения. Они считаются большими, скажем так, фанатами России. Никаких политических взглядов против нашей страны они не имеют, — рассказал «Известиям» организатор концертов из компании «Форс ивентс». — Их посольство просто не рекомендует находиться на территории России. Но это рекомендательный характер, поэтому визу им дали без проблем, никаких препятствий нет. Они после нас летят в Швейцарию. Местный промоутер их забукировал, зная, что они летят к нему из России. Это важный момент.

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Поклонников турецких сериалов в конце февраля ждет встреча с одним из главных кумиров — Бураком Озчивитом, звездой сериалов «Черная любовь», «Великолепный век», «Королек — птичка певчая». Он тоже уже бывал в России. В этот раз поводом стали киноконцерты в Москве и Санкт-Петербурге «Музыка турецких сериалов», где актер станет специальным гостем, а после примет участие в фан-встречах.

Бурак Озчивит
Фото: Zuma/TASS

— Переговоры с Бураком велись осенью. Ему идея понравилась, и он с радостью согласился принять участие в проекте. На данном этапе никаких сложностей не возникло. Никаких специальных требований у артиста нет, бытовой райдер максимально комфортный для организаторов, — поделилась с «Известиями» PR-директор концертного агентства «Подмосковные вечера» Елена Бухмак.

Если раньше ставка была на громкие имена, добавила эксперт, то сейчас организаторы и продюсеры делают акцент на необычных музыкальных программах, экспериментируют с форматами, работают с молодыми артистами, переориентируются на новые рынки.

Дорого и интересно

То, что большинство иностранных звезд сейчас не приезжает в Россию, связано не с их политической позицией. Отрицательно на отрасль повлияли ограничения в проведении международных платежей и логистике. Но в первую очередь — мейджоры, объяснил «Известиям» главный редактор информационного агентства InterMedia Евгений Сафронов.

— Иностранных артистов в России почти нет, очень мало — можно говорить о сокращении на 95%. До прекращения геополитического кризиса этот сегмент для России закрыт, — сказал он. — Политику ограничений на контакты исполнителей с РФ («культура отмены») проводят в первую очередь крупнейшие мировые компании — мейджоры, все они связаны с финансовыми и властными элитами США. А вот исполнители серьезной музыки (у нас ее неточно называют классикой), как правило, значительно меньше зависят от мейджоров, нежели поп-артисты. Эти исполнители стали самостоятельными брендами, у них больше свободы в принятии решений. В то же время количество их приездов в РФ также сократилось, хоть и не как в поп-музыке. Желание артиста выступать связано с гонорарами — как всегда в России высокими, а также любопытством.

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Среди ближайших шоу в афише — концерт австрийского баритона Маркуса Вербы и ирландского пианиста Джеймса Вона. Он состоится 29 января в рамках фестиваля искусств Юрия Башмета в Москве. Вечер будет посвящен циклу песен Шуберта «Зимний путь».

Фото: Global Look Press/Malte Ossowski/SVEN SIMON

Это совершенно потрясающая музыка, которая, к сожалению, не так часто звучит в России. И мы просто счастливы, что удалось договориться с такими замечательными музыкантами, как Маркус Верба и Джеймс Вон. Им очень интересно приехать в Россию и исполнить этот цикл. Они с большой заинтересованностью отнеслись к нашему приглашению, что для нас, для фестиваля, было очень приятно, — рассказал «Известиям» генеральный директор «Русского концертного агентства», исполнительный директор Зимних фестивалей искусств в Москве и Сочи Дмитрий Гринченко.

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В феврале на фестивале в Сочи появится барочная суперзвезда из Германии Симона Кермес — ей предстоит выступать с Юрием Башметом и Камерным ансамблем «Солисты Москвы».

— Определенное давление артисты, безусловно, испытывают. Но при этом желание приехать в Россию, в страну, которая дала миру Чайковского и Рахманинова, Шостаковича и Прокофьева, Шнитке и Римского-Корсакова, просто плеяду выдающихся исполнителей, у музыкантов из любой страны мира — просто огромно. И для нас очень приятно, что зарубежные музыканты начинают возвращаться на нашу сцену. Это интересно и нам, и зрителям, и самим музыкантам, — сказал «Известиям» Гринченко.

Куда еще сходить

7 марта в Crocus City Hall с российскими поклонниками встретится итальянский тенор Алессандро Сафина. Одна из наиболее известных его композиций — Luna, которая в свое время держалась на вершине голландского хит-парада на протяжении 14 недель. Во время концерта певец исполнит новые треки и старые хиты.

В конце месяца — 23 марта — на сцене «Барвиха Luxury Village» даст концерт золотой голос проекта Enigma Эндрю Дональдс. Кроме того, уже сейчас в продаже есть билеты на октябрьский концерт канадского исполнителя Брюно Пельтье, который выступит в столичном Доме музыки.

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