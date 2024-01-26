Новую районную больницу построят в Камчатском крае

Новую районную больницу построят на территории Камчатского края. Проект прошел государственную экспертизу.

Строительство стартует в мае в Карагинском районе. Работы будут вестись в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения». По словам врио министра строительства и жилищной политики региона Артема Фирстова, предпроектными изысканиями и проектированием занимался тот же подрядчик, который будет возводить больницу.

«У такого типа контрактов есть ряд существенных плюсов. Это возможность оптимизации сроков реализации, а также, безусловно, повышенная ответственность подрядчика, у которого нет возможности ошибаться в ходе производства работ, прикрываясь чужой некачественной документацией», — цитирует Фирстова ИА KamchatkaMedia.

Площадь застройки превышает 3 тыс. кв. м. Больница будет рассчитана на 60 посещений в смену, а также на 25 мест в стационаре.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области в 2024 году планируют отремонтировать 33 медицинских учреждения. На ремонт объектов предусмотрено больше 83 млн рублей.