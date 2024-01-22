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Более 30 медучреждений отремонтируют в Рязанской области в 2024 году

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В Рязанской области в 2024 году планируют капитально отремонтировать 33 медицинских учреждения. Об этом региональное министерство здравоохранения сообщает на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На ремонт объектов предусмотрено свыше 83 млн рублей. Средства выделяются по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

Как уточняет РИА «7 новостей», в перечень ремонтируемых учреждений вошли детская поликлиника № 3 в Рязани, Кораблинская межрайонная больница, Скопинский и Шиловский межрайонные медцентры, а также Клепиковская, Милославская и Спасская районные больницы.

17 января сообщалось, что в микрорайоне Шлаковый в Рязани построят взрослую поликлинику. Медучреждение будет носить 12-й номер и сможет обслуживать около 9 тыс. жителей.

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