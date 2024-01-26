Суд на Кипре отказал в экстрадиции россиянина по запросу США

Окружной суд кипрского города Ларнака отказал в экстрадиции в США россиянина Артура Петрова, арестованного в августе 2023 года по запросу американской стороны.

«Это, безусловно, позитивное развитие событий», — сказал Петров, комментируя ТАСС вынесенное судом 26 января решение.

Его адвокаты также позитивно оценили вердикт.

Петров был арестован на Кипре 26 августа 2023 года по запросу США в связи с обвинениями в незаконном экспорте в Россию американской микроэлектроники. Позже, в декабре, он выражал опасения из-за возможного давления властей Вашингтона на Кипр.

Ранее, в июле прошлого года, верховный суд Бразилии признал необоснованным запрос американских властей об экстрадиции россиянина Сергея Черкасова, который отбывает наказание за шпионаж и мошенничество.