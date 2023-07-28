Верховный суд Бразилии отказал США в экстрадиции россиянина

Верховный суд Бразилии признал необоснованным запрос властей США об экстрадиции россиянина Сергея Черкасова. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщили на сайте министерства юстиции.

Департамент возврата активов и международного правового сотрудничества (DRCI) министерства юстиции и общественной безопасности признал запрос США необоснованным, поскольку у Черкасова уже имеется одобренный Федеральным верховным судом запрос об экстрадиции, приводит цитату из обращения «Газета.Ru».

Ведомство уточнило, что касательно Черкасова было получено два запроса об экстрадиции — от России и США. Однако рассмотрение запроса Москвы временно приостановлено в соответствии со статьей 95 Закона № 13445/2017.

Россиянин Сергей Черкасов отбывает наказание за шпионаж и мошенничество.

Ранее, 25 марта, правительство США обвинило россиянина Сергея Черкасова в шпионаже и мошенничестве, в том числе банковском и визовом. Согласно обвинительному акту, Черкасов под бразильским псевдонимом учился в университете в Вашингтоне, после чего пытался попасть в Международный уголовный суд в Гааге.