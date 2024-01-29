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Работодатели назвали самые ценные навыки на рынке труда в 2024 году

Опрос: работодатели назвали умение планировать самым ценным навыком в 2024 году
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Сервисы «Работа.ру» и «СберПодбор» провели исследование и выяснили, какие навыки будут самыми ценными на рынке труда в 2024 году. Результаты появились в распоряжении «Известий» 29 января.

Самым ценным навыком для карьерного развития в 2024 году 52% работодателей называют умение планировать, организовывать и управлять проектами, эффективно использовать время, ресурсы и управлять рисками. 49% представителей компаний ценят креативность и умение решать проблемы.

По 44% участников опроса в работе обращают внимание на аналитическое мышление и умение работать с большими объемами данных, а также многозадачность. В необходимости наличия гибкости и адаптивности уверены 40% рекрутеров. Столько же делают ставку на владение сотрудниками современными технологиями и программами.

Быстрая обучаемость работников важна для 38% представителей компаний. 35% участников исследования отдают предпочтение навыкам межличностного общения, включая умение слушать, выражать свои мысли и разрешать конфликты, 29% — умению организовать работу команды, 23% — эмоциональному интеллекту, 19% — самопрезентации.

Только 13% работодателей уверены, что для успешного карьерного развития необходимы навыки работы с сервисами на основе искусственного интеллекта и машинного обучения. И лишь 8% считают, что для профессионального роста нужно владеть иностранными языками. 3% выбрали другие варианты, в том числе осознанность в действиях и общении, способность своевременно находить/принимать продуктивные решения, наличие высокого уровня управленческой ответственности и так далее.

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В свою очередь, российские работники имеют отличную от работодателей точку зрения. Так, на первое место в топе карьерных навыков 2024 года они ставят быструю обучаемость — за этот пункт проголосовали 48% респондентов. На втором месте находится владение современными технологиями и программами (42%), закрывает топ-3 аналитическое мышление и умение работать с большими объемами данных (41%).

По 40% участников опроса уверены, что креативность и умение решать проблемы, а также навык планирования, организации и управления проектами, эффективного использования времени, ресурсов и управления рисками станут залогом карьерного успеха.

Необходимым навыком для развития на работе 39% опрошенных считают многозадачность. 36% респондентов отдают предпочтение гибкости и адаптивности, 35% — навыкам межличностного общения, включая умение слушать, выражать свои мысли и разрешать конфликты, 27% — умению презентовать себя, 25% — навыку организовать работу команды.

23% участников исследования считают важными навыки работы с сервисами на основе ИИ и машинного обучения, 22% — эмоциональный интеллект, 18% — владение иностранными языками. 3% опрошенных обратили внимание на другие навыки.

10 января стало известно, что 82% российских компаний собирают рекомендации на кандидатов с предыдущих мест их работы. Причем 70% из них делают это в зависимости от должности, на которую претендует кандидат, а 12% всегда обращаются к предыдущим работодателям соискателей.

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