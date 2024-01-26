Села Ставропольского края получили 17 машин скорой помощи

Три передвижных медицинских комплекса и 17 машин скорой помощи переданы в села Ставропольского края. Закупка транспорта проводилась в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Транспорт предназначен для местных больниц. Передвижные комплексы направлены в села Андроповского, Александровского и Труновского районов. Об этом сообщает ИА StavropolMedia.

Комплексы будут использоваться для диспансеризации и профосмотров, а также для диагностики онкологических заболеваний.

Ранее сообщалось, что медицинские учреждения Ульяновской области получили 21 легковой автомобиль и один передвижной комплекс. Транспорт распределен между десятью районными больницами, двумя участковыми больницами и областным кожно-венерологическим диспансером.