Больницы Ульяновской области получили 22 новых автомобиля

Медицинские учреждения Ульяновской области получили 21 легковой автомобиль и один передвижной медкомплекс для проведения диагностики. Об этом сообщает региональное правительство.

«Сегодня мы передали 21 легковой автомобиль «Лада Гранта» для поликлинических отделений, а также передвижной медицинский комплекс для проведения диагностики», — рассказал глава региона Алексей Русских.

Машины распределены между 10 районными больницами, двумя участковыми больницами и областным кожно-венерологическим диспансером, уточняет ulpravda.ru.

Легковые автомобили предназначены для выезда врачей к пациентам на дом, а мобильный медкомплекс, поставленный Минпромторгом России, обеспечит доступность диспансеризации и проведение медосмотров сотрудников предприятий и жителей отдаленных населенных пунктов.

С 2021 года по программе модернизации первичного звена здравоохранения минздрав Ульяновский области приобрел 51 легковой автомобиль для поликлинических отделений районных больниц. В 2024-м ожидается поставка еще 27 машин.