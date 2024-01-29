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Психолог перечислила способы помочь ребенку побороть страх темноты

Психолог Макарова: нельзя ругать ребенка за страх темноты
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Фото: Global Look Press/Ulrich Niehoff
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Детский психолог, нейропсихолог, клинический психолог Кира Макарова 29 января рассказала в беседе с «Известиями», как помочь ребенку побороть страх темноты.

«Страх темноты — это обычное явление среди детей, и большинство родителей сталкивается с этой проблемой. Важно понимать, что страх темноты является частью нормального развития ребенка и связан с развитием воображения, со способностью к эмпатии и осознанием собственной уязвимости. Страх темноты может начаться примерно в возрасте двух-трех лет и достигать пика в шесть-семь лет. В это время дети начинают активно использовать свое воображение, которое может превратить обычные предметы в комнате в пугающие фигуры и создавать образы монстров в темноте. С возрастом, как правило, страх темноты уменьшается, и большинство детей перестает его испытывать к 10–12 годам», — сказала она.

По словам специалиста, если ребенок просит оставить свет, важно найти компромиссное решение. Вы можете использовать ночник с мягким светом или оставить дверь приоткрытой с включенным светом в коридоре. Это поможет ребенку чувствовать себя в безопасности, не создавая излишне яркого освещения, которое может мешать засыпанию.

«Страх темноты связан с неизвестностью и отсутствием контроля над окружающим пространством. В темноте ребенок не может видеть, что его окружает, и это вызывает чувство тревоги. Также страх может быть усилен просмотренными фильмами, рассказами или играми. Объяснять детям, что монстров не существует, следует с учетом их возраста и способности понимать реальность. Для младших детей можно использовать игровую форму: например, «проверить» вместе с ними пространство под кроватью, показать, что там никого нет, и предложить «волшебное» средство от монстров (например, брызги воды с эфирными маслами). Старшим детям можно уже более разумно объяснить, что монстры — это вымысел, они существуют только в сказках и фильмах», — сказала Макарова.

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Психолог указала на то, что ругать ребенка за страх темноты — значит усиливать его тревогу и подорвать доверие к взрослым. Важно проявлять понимание и поддержку. Страх темноты не является признаком слабости или неправильного воспитания, это естественная стадия развития ребенка, отметила она.

Для того чтобы помочь ребенку преодолеть страх темноты, можно попробовать несколько приемов. Так, создайте уютную и безопасную атмосферу в комнате ребенка, используйте ночник или оставьте дверь приоткрытой. Также помогут «ритуалы» перед сном, которые успокаивают ребенка, например чтение сказки или легкий массаж.

«Обсудите с ребенком его страхи и выслушайте его опасения. Используйте методы релаксации, такие как дыхательные упражнения или медитация, адаптированные для детей. Поощряйте ребенка за проявленные смелость и независимость. Избегайте просмотра фильмов или историй, которые могут вызвать страх перед сном. Помните, что каждый ребенок уникален, и то, что работает для одного, может не подойти другому. Будьте терпеливы и внимательны к своему ребенку. Со временем и с вашей поддержкой страх темноты уйдет, и ребенок будет спокойно засыпать в темной комнате», — заключила психолог.

24 января доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Александр Кононов рассказал «Известиям», что такое синдром отличника и как его побороть.

По словам психолога, можно назвать три основные причины возникновения синдрома отличника. Во-первых, это влияние семьи, вернее — ожидания со стороны родителей от ребенка, которые ему транслируются. Особенно высок риск развития синдрома отличника у ребенка именно в той сфере, где родители не смогли себя реализовать. Во-вторых, это недостаток внимания со стороны родителей, в результате чего ребенок стремится получить это внимание через похвалу взрослых, прилагая для этого порой титанические усилия. В-третьих, это низкая самооценка самого человека и его попытки повысить ее через признание его достижений другими.

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