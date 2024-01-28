Служба сбыта: в РФ распробовали кухонную технику из КНР, Турции и Белоруссии

Производители крупной бытовой техники из КНР, Турции и Белоруссии в 2023 году стали лидерами российского рынка, заняв долю более 40% , узнали «Известия». Речь, в частности, идет о холодильниках и стиральных машинах крупнейших изготовителей из этих стран. Также каждая пятая плита, купленная россиянами в интернете в прошлом году, была выпущена в Белоруссии . Расширяют свое присутствие и отечественные производители . Цены на такие домашние электроприборы приемлемы для массового покупателя, техника из дружественных стран всегда в наличии, а с ремонтом не возникает проблем, говорят эксперты.

Золото, серебро, бронза

В 2023 году производители из КНР, Турции, а также России и Белоруссии заняли первые места в наиболее популярных категориях крупной бытовой техники. Это следует из материалов компании — партнера нескольких изготовителей, об этом же говорят и опрошенные «Известиями» продавцы. Из отчета следует, что в интернет-продажах холодильников первое место занял Indesit (принадлежит турецкой Arcelik) с долей почти 16%. За ним следуют белорусский Atlant (9,8%) и китайский Hier (9,8%) . На четвертом месте турецкая Beko с долей в 8%.

По онлайн-продажам стиральных машин на первое место вышла Candy, принадлежащая Hier (более 15% рынка). За ней следуют Indesit (около 14%) и Beko (13,5%) .

Каждая пятая кухонная плита, проданная в РФ онлайн в 2023 году, — белорусский Gefest . На продукцию Gorenje (ею владеет китайская Hisense) пришлось около 12% продаж такой техники. На рынке микроволновых печей лидируют Gorenje и BBK из КНР (примерно по 11%). На третьем месте по итогам прошлого года всё еще остается южнокорейская Hyundai (около 8%).

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Всего за 2023 год в РФ было продано 3,5 млн холодильников , cамые популярные марки — Haier (15,1% рынка), Indesit (11%), «Бирюса» (6,3%), Beko (6,2%), Atlant (5,8%) , сообщили «Известиям» в IT-холдинге Fplus. По словам его бизнес-аналитика Артура Махлаюка, наибольшим спросом среди стиральных машин пользовались Haier (16,1% рынка в штуках), Beko (10,6%), Indesit (9,8%), Candy (9,6%).

— В категории «микроволновые печи» лидерство сохраняют Gorenje — 10,8%, Hyundai — 5,9%, Midea — 5,8% , — перечислил он.

Из материалов Wildberries следует, что в 2023 году по сравнению с 2022-м в денежном выражении продажи варочных панелей Gefest в России выросли на почти на 170%, а российских Maunfeld — на 31%. На 43% увеличился спрос на стиральные машины Atlant, а на российские «Бирюса» — на 1000% , сообщили в маркетплейсе.

Эти бренды входят в число наиболее популярных, подчеркнули там. Хороший прирост у торговых марок из России и дружественных стран не только в категории крупной бытовой техники. Например, спрос на российские чайники Home Element увеличился на 234%, на китайские Xiaomi — на 76% . Ранее на рынке доминировали глобальные, всем известные бренды, отметили в пресс-службе маркетплейса. Они в значительной мере были вытеснены товарами локальных и китайских брендов , рассказали в компании.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Рост спроса на бытовую технику из дружественных стран участники рынка начали замечать еще во второй половине прошлого года. Заметно усилили позиции на российском рынке китайские и турецкие бренды, отмечали ранее в «М.Видео — Эльдорадо».

— Росту внимания к бытовым приборам этих брендов способствуют их большой ассортимент, привлекательный по соотношению цены и качества в разных категориях, стабильность с наличием товара, в том числе за счет производства в России, и выстроенные логистические процессы, — перечислял представитель объединенного ритейлера. — В частности, в основных категориях крупногабаритной техники доля турецких торговых марок составила за первое полугодие 2023 года почти 8%, что на 2 п.п. больше, чем годом ранее.

Всегда в продаже

Крупногабаритная бытовая техника повседневного использования , необходимая для поддержания домашнего комфорта и решения повседневных бытовых задач, показала в 2023 году позитивную динамику , утверждает представитель «М.Видео — Эльдорадо». Влияние оказали отложенный спрос, развитие рынка жилой недвижимости, а также усиление активности и расширение ассортимента новых и уже знакомых потребителям брендов из Китая, Турции, России и Белорусии , отметил он. Их продукция стабильно есть в наличии за счет выстроенных логистических процессов или локального производства, отметили в пресс-службе объединенного ритейлера.

— Россияне преимущественно позитивно реагируют на новый ландшафт представленных брендов, ориентируются на качество товаров, технические возможности и стоимость . Появляются новые марки, например, мы расширили сотрудничество с Haier и начали продажи нового для российского рынка бренда бытовой техники премиум-класса Casarte , — рассказал представитель объединенного ритейлера.

Фото: ТАСС/РБК/Андрей Любимов

Активнее всего на российском рынке крупной бытовой техники проявляет себя Haier — он воспользовался ситуацией с уходом прежних лидеров и стабильно захватывает нишу, утверждает Артур Махлаюк. Бренд лидирует в самых крупных товарных категориях — стиральные машины, холодильники, встраиваемые варочные поверхности, рассказывает он.

Турецкая бытовая техника также пользуется популярностью у покупателей. Она традиционно относится к товарам низкой ценовой категории, спрос на которую сейчас в России увеличился , также указали в Fplus. Причем это касается не только национальных брендов, таких как Vestel или Beko, но и собираемой на турецких заводах техники, продаваемой под собственными торговыми марками российских ритейлеров, говорит его аналитик.

Российские и белорусские торговые марки («Бирюса», Atlant, Weissgauff, Nordfrost и др.), также показывают рост, хоть и не столь стремительный , как китайские, добавил Артур Махлаюк.

Российские покупатели сейчас всё больше ориентируются на ценовые характеристики бытовой техники — такие бренды, как Bosсh, Miele, AEG и даже южнокорейская продукция, стали недоступны массовому покупателю , считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Китайские и турецкие марки никогда не уходили с российского рынка, а значит смогли занять нишу покинувших РФ производителей , сказал он.

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

При этом проблем с поставкой их техники нет, ассортимент большой и постоянно расширяется. Кроме того, их девайсы ремонтопригодны, нет дефицита запчастей, работают сервисные центры, отметил эксперт. Всё это способствует росту популярности продукции из КНР, Турции и других дружественных стран, заключил он.