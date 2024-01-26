Минтранс разработал новый порядок фиксирования происшествий с такси

Минтранс РФ разработал новый порядок оформления документов при происшествии с участием легкового такси. Законопроект был размещен 24 января на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Изменения предлагается внести в приказ Минтранса № 540 от 27 декабря 2017 года. Согласно тексту законопроекта, в случае происшествия перевозчик или служба заказа легкового такси обязаны составить документ ‎в отношении каждого произошедшего события, в результате которого при перевозке был причинен вред жизни, здоровью, имуществу пассажира.

Документ должен быть составлен в четырех экземплярах. Один хранится у службы заказа такси, второй предоставляется перевозчику, третий — потерпевшему, а четвертый — страховщику.

В декабре прошлого года Центробанк подготовил проект указания, устанавливающего тарифы на обязательное страхование гражданской ответственности перевозчиков перед пассажирами (ОСГОП) для автомобилей такси, писали «Известия». По закону «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров» для такси наличие такой страховки становится обязательным с 1 сентября 2024 года. Минимальная стоимость полиса ОСГОП для автомобиля такси составит 1,3 тыс. рублей в год, а максимальная — 5,4 тыс. рублей.