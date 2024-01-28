Эксперт рассказал о способах экономии на воде

Самый действенный прием, который поможет сэкономить на воде, — это ее разумное потребление. Об этом 28 января «Известиям» заявил директор по производству «Росводоканал Оренбург» Кирилл Березнев.

Эксперт отметил, что специальные насадки для крана помогут снизить расход воды, так как с таким приспособлением, даже если открыть кран на максимум, вода всё равно будет литься тонкой струей.

«Имеет смысл заменить краны с вентилем на краны с гусаком, чтобы не тратить время и воду на настройку температуры ее подачи. Экономить на воде также поможет и установка двухкнопочного сливного механизма для унитаза. Если сантехнику вы менять не собираетесь, можно положить в бачок унитаза объемный предмет, например, бутылку с водой. Таким образом его объем уменьшится и на слив будет тратиться меньше воды. Немало ненужных трат может принести и текущий унитаз. Даже небольшая струйка воды, которая ежесекундно убегает в канализацию, по итогу превратится в существенную денежную сумму, которая утечет из вашего кошелька. Совет тут один — следить за сантехникой и вовремя ее ремонтировать. Если вы не можете понять, течет ваш унитаз или нет, добавьте в бачок немного красителя, спустя некоторое время станет понятно, есть ли протечка», — сказал он.

Помимо этого, Березнев рекомендовал не использовать унитаз в качестве мусорного бака. Волосы с расчески, ватные диски, салфетки, остатки еды лучше выкинуть в мусорное ведро. Так вы и на воде сэкономите, и избежите засоров, заключил Березнев.

26 января эксперт по строительным материалам, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев рассказал «Известиям», что слив кипятка в раковину наносит непоправимый вред вашей водопроводной системе. По его словам, в водопроводной системе есть элементы, выполненные из пластичных материалов, не способных выдерживать высокие температуры. Сифон, трубы, фитинги зачастую делаются из ПВХ, который под воздействием нагрева свыше 60 градусов размягчается и не возвращается в исходную форму.