Эксперт рассказал об опасности слива кипятка в раковину

Эксперт по строительным материалам, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев 26 января рассказал «Известиям», чем опасен слив кипятка в раковину.

«Кипяток хорошо растворяет жировые отложения в трубах, однако наносит непоправимый вред вашей водопроводной системе. Дело в том, что в ней есть элементы, выполненные из пластичных материалов, не способных выдерживать высокие температуры. Сифон, трубы, фитинги зачастую делаются из ПВХ, который под воздействием нагрева свыше 60 градусов размягчается и не возвращается в исходную форму. Холодная вода приводит к сжатию материала и приводит к повторной деформации», — сказал он.

Частые перепады температур со временем приводят к образованию трещин, что ускоряет износ и замену труб, отметил Васильев. Также в системе могут быть уплотнители из резины, которые отвечают за герметичность соединений и при сильном нагреве перестают выполнять свою функцию. Кипяток опасен для материала самой раковины или ванной: он оказывает разрушительное воздействие на эмаль, которой покрыта керамика, а пластиковую раковину может просто расплавить.

«Чтобы слить кипяток в раковину безопасно, дайте жидкости остыть буквально пять–семь минут или смешайте ее с холодной водой. Эта простая процедура убережет вас от дорогостоящего и трудоемкого ремонта сантехники, а также от возможных ожогов от брызг», — заключил Васильев.

В ноябре из исследования сервиса «Ремонт со СберУслугами» и «Домклик» стало известно, что 44% опрошенных россиян планируют сделать ремонт в квартире в 2024 году. 24% респондентов думают потратить на ремонт до 50 тыс. и 100 тыс. рублей, 25% — до 300 тыс. рублей, 13% — до 500 тыс. рублей, 10% — до миллиона рублей.