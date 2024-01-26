В Краснодаре затопило улицы после дождя

Несколько улиц Краснодара было затоплено после продолжительного дождя. Об этом 26 января сообщили в администрации города.

«Дождь в кубанской столице шел всю ночь, на данный момент поступили заявки о ликвидации локальных подтоплений на восьми участках проезжей части дорог», — говорится в сообщении.

Водооткачивающая техника работает на восьми улицах, которые не оборудованы ливневой канализацией. Всего планируется задействовать 24 машины.

«Мониторинг ведется в непрерывном режиме. Ситуацию на улично-дорожной сети контролируют сотрудники Центра мониторинга дорожного движения и транспорта, департамента транспорта и дорожного хозяйства совместно с единой дежурной диспетчерской службой», — сообщили в мэрии.

Накануне, 24 января, из-за резкого ухудшения погодных условий в Крыму было объявлено штормовое предупреждение. Оно действует с 25 по 27 января. Синоптики прогнозируют дождь, мокрый снег и гололедицу, а также усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный до 15–20 м/с.