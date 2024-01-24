Штормовое предупреждение объявили в Крыму из-за сильного дождя и снега

В Крыму из-за резкого ухудшения погодных условий объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщается в среду, 24 января, в Telegram-канале главного управления МЧС по региону.

Предупреждение будет действовать с 25 по 27 января.

Как отмечается, по данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 25 января, а также в течение суток 26 и 27 января на полуострове ожидаются сложные погодные условия, такие как дождь, мокрый снег и гололедица. Уточняется, что в центральных, южных, восточных районах Крыма, а также в горах прогнозируются очень сильные осадки.

Кроме того, синоптики прогнозируют усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный до 15–20 м/с.

Накануне, 23 января, экстренное предупреждение в связи с прохождением циклона было объявлено на Сахалине в 10 южных и центральных районах острова. Оно действует 24 и 25 января. Отмечалось, что сильный снег, местами очень сильный, метель, видимость 500 м и менее, порывы ветра до 30 м/с ожидаются на территории Корсаковского, Анивского, Невельского, Холмского, Томаринского, Макаровского, Долинского, Поронайского, Смирныховского районов и города Южно-Сахалинска.