В Турции шесть человек погибли и 33 пострадали в ДТП с автобусом

Шесть человек погибли, а 33 пострадали в результате ДТП с автобусом на трассе Кастамону – Ташкепрю в Турции. Об этом сообщил губернатор Кастамону Мефтун Далли 26 января.

«Рано утром в селе Алатарла Ташкопрюского района Кастамону автобус, следовавший из Стамбула, потерял управление и перевернулся в поле во время сильного снегопада», — приводит слова губернатора Hurriyet.

Пострадавшие госпитализированы. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работают оперативные службы. Предварительно, до снегопада дорожное покрытие было обработано солью, однако губернатор допускает, что именно наледь могла быть причиной катастрофы.

Сообщается, что министр внутренних дел страны Али Ерликая призвал местных жителей не превышать скорость и быть внимательными на дороге.

Также 25 января возле аэропорта Фукуоки в Японии автобус с иностранцами врезался в телефонный столб. В результате ДТП пострадали водитель и все 19 пассажиров.