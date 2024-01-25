20 человек пострадали в ДТП с автобусом с иностранцами в Японии
Автобус с иностранцами врезался в телефонный столб возле аэропорта Фукуоки в Японии. Об этом 25 января сообщило агентство Kyodo.
В результате ДТП пострадали водитель и все 19 пассажиров, большинство из которых были иностранцами. Они не получили опасных для жизни травм.
Автобус направлялся на завод по переработке пищевых отходов. 60-летний водитель заявил, что задремал за рулем и резко повернул, чтобы избежать столкновения с другим автомобилем.
Ранее, 10 сентября, россиянин и еще три иностранца погибли в ДТП с туристическим автобусом в Греции. Авария произошла на севере страны, недалеко от города Килкис. Автобус столкнулся с легковым автомобилем. Еще 23 человека пострадали.