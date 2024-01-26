Стало известно о предложении Ельцина в 1994 году включить Россию в НАТО
В 1994 году бывший президент России Борис Ельцин на встрече с экс-лидером США Биллом Клинтоном заявил, что в случае расширения НАТО Россия должна была присоединиться к альянсу. Об этом свидетельствует рассекреченная в четверг, 25 января, стенограмма очной беседы лидеров двух стран.
Согласно стенограмме, за ужином с Клинтоном в Ново-Огарево 14 января 1994 года Ельцин заявлял, что после вступления в альянс РФ, ее примеру последовали бы другие государства Центральной и Восточной Европы.
Стенограмму опубликовала американская общественная исследовательская организация «Архив по национальной безопасности» (National Security Archive) при столичном Университете имени Джорджа Вашингтона.
Ответ Клинтона на предложение российского лидера в стенограмме оценивается как «очень сдержанный». Однако Клинтон заявил Ельцину об «уникальной возможности», которая откроется для России и США, если отношения между странами продолжат придерживаться намеченного курса.
«Мы могли бы гарантировать Европе столетие мира или даже больше», — сказал он тогда.
Ранее, 8 февраля прошлого года, стало известно, что Клинтон на переговорах с Ельциным обещал работать над «тесным сотрудничеством» с Россией. Политики поговорили по телефону в январе 1993 года, после избрания Клинтона на пост главы Белого дома. Ельцин поздравил американского коллегу с инаугурацией через несколько дней после церемонии.