Увернувшийся от дрона-камикадзе военнослужащий ВС РФ раскрыл детали боевой работы

Российский боец с позывным Бабай, который совсем недавно смог выйти победителем в дуэли с дроном-камикадзе, раскрыл «Известиям» детали произошедшего, а также рассказал о своей боевой работе в зоне спецоперации на Украине.

Так, по словам 46-летнего мобилизованного из Челябинска бойца, до начала своей работы в зоне СВО он вообще не держал огнестрельное оружие в руках. Однако сейчас на его счету уже десять подбитых беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также один, от которого он успешно увернулся. Как сказал Бабай, ему в тот момент было не страшно.

«Если было бы страшно, мы бы все боялись и побежали бы домой. Но я пришел родину защищать», — поделился боец.

Как отметил в интервью военнослужащий ВС РФ с позывным Ураган, все бойцы данного полка проходили специальную подготовку, которая включала в себя в том числе поражение квадрокоптеров ВСУ. Теперь они представляют собой достойную группу, которая успешно преодолевает рубежи противника, подчеркнул Ураган.

Дуэль военного с украинским дроном-камикадзе в зоне проведения СВО была опубликована 14 января в одном из Telegram-каналов. На записи было показано, как военный выманил на себя FPV-беспилотник, а затем увернулся от него.

Позже, 18 января, Бабай рассказал о деталях боя с беспилотником. Он отметил, что на видеокадры, которые облетели интернет, попала атака только одного дрона, хотя всего их было три. Он рассказал, что в борьбе с дронами прикрывал командира, которого хотели убить. Два дрона ему удалось уничтожить, однако третий всё же взорвался слишком близко и сам боец получил ранения, не опасные для жизни.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».