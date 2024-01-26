Матыцин предрек фиджитал-спорту большую популярность в скором времени

Фиджитал-спорт, или функционально-цифровой спорт, в скором будущем обретет большую популярность во всем мире. Об этом заявил министр спорта Олег Матыцин во время участия в соревновании по фиджитал-хоккею на ГУМ-катке 25 января.

«Проект демонстрирует гармонию развития двигательной активности, тождество физических качеств и одновременно интеллектуальные способности спортсменов, молодых людей. Я уверен, что у этого проекта большое будущее», — сказал министр.

Матыцин также отметил, что в России данное направление уже зарегистрировано: существует Всероссийская федерация фиджитал-спорта. Кроме того, в настоящий момент в стране открыто два крупных центра по фиджитал-дисциплинам, еще один планируется открыть в скором времени в Казани.

Принявший участие в соревнованиях по фиджитал-хоккею олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по хоккею Сергей Мозякин рассказал, что для достижения успеха в спорте нужно не смотреть на кого-то, а «делать вещи».

«Что можешь, то и делай, а там уже придет или не придет успех», — отметил Мозякин.

Вместе с ним в команде выступили такие именитые хоккеисты, как Владислав Третьяков, Павел Буре и другие.

Вечером 25 января в центре Москвы на ГУМ-катке в хоккейном матче сразились команда «Красные звезды» и сборная Студенческой хоккейной лиги. Турнир прошел в рамках всероссийского фестиваля «Спортивная студенческая ночь». В командах играли министр спорта РФ Олег Матыцин и представитель Госдумы Сергей Неверов, а также президент КХЛ Алексей Морозов.

Ранее, 25 декабря, президент России Владимир Путин подписал закон о международном мультиспортивном турнире «Игры будущего». Они пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. В соревнованиях по новым видам спорта с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности примут участие более 2 тыс. человек. Всего запланированы старты в 21 дисциплине.

До этого, 20 декабря, на выставке-форуме «Россия» в Москве прошла жеребьевка участников «Игр будущего». Участие в ней приняли команды первых пяти фиджитал-дисциплин.