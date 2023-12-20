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В Москве на выставке «Россия» прошла жеребьевка участников «Игр будущего»

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Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
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Жеребьевка участников предстоящих в начале 2024 года в Казани «Игр будущего» состоялась 20 декабря на выставке-форуме «Россия» в Москве.

Участие в ней приняли команды первых пяти фиджитал-дисциплин. Мероприятие прошло в павильоне G «Место встречи VK».

«Игры будущего» — это фиджитал-спорт, фиджитал-спорт сделал свой первый шаг, чтобы стереть грань между спортом и киберспортом», — отметил ведущий.

Он напомнил, что в Казани уже прошло десять фиджитал-игр, в которых приняли участие 184 команды и 1269 киберспортсменов из 48 стран.

Один из участников жеребьевки, пилот FPV-дронов команды «Реактора» Иван Бояринов, поделился с «Известиями» своими впечатлениями.

«Сейчас пришла квалификация, мы узнали своего соперника — это будет команда из Болгарии. Мы уже летали с этими ребятами, знаем их уровень, и будет интересно узнать, как они изменились за два года», — рассказал спортсмен.

Кроме того, подробности предстоящих соревнований дронов раскрыл вице-президент Федерации гонок дронов РФ.

«Гонки дронов в «Играх будущего» заключаются в формате киберсоставляющей и реальной. То есть сначала спортсмены у нас летают в симуляторе гонок друг против друга на точной копии трассы, которая у нас будет вживую. Вживую полеты происходят, как в «Формуле-1», — указал он.

Также в процессе жеребьевки популярный блогер Влад A4 запустил продажу билетов на игры и разыграл поездку в Казань.

«Игры будущего» — это очень интересная движуха, за которой я точно буду следить. Мне интересно увидеть гонки дронов, фиджитал-единоборства, да и вообще всё, что там будет. Я обязательно приеду в Казань, лично просмотрю за зарождением чего-то нового и глобального», — поделился блогер.

В ходе мероприятия были объявлены результаты жеребьевки команд по фиджитал-скейтбордингу, фиджитал-велосипедному мотокроссу (ВMX), фиджитал-единоборствам, кибатлетике и гонкам дронов. Команды в остальных дисциплинах пройдут жеребьевку уже в январе 2024 года.

«Игры будущего» пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. Их основная концепция — «фиджитал», или «физическое и цифровое». В соревнованиях по новым видам спорта с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности примут участие более 2 тыс. человек. Всего запланированы старты в 21 дисциплине.

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И почему этому направлению в России уделяют особое внимание

Ранее, 14 ноября, на церемонии празднования 100 дней до начала соревнований на выставке «Россия» выбрали талисман первых «Игр будущего». Им стала жар-птица Мира.

14 октября корреспондент «Известий» Виктория Жильцова приняла участие в тестовых соревнованиях по лазертагу, которые прошли в рамках подготовки к «Играм будущего». В лазертаге важны тактика, скорость реакции и выносливость, а в этом году в России его признали официальным видом спорта, отметила корреспондент.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить ее можно бесплатно. На отдельные мероприятия необходима регистрация. Участие в ней принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозиция.

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