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Жар-птица Мира стала талисманом первых «Игр будущего»

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Жар-птица мира станет талисманом первых «Игр будущего», которые состоятся в Казани в 2024 году. Талисман был представлен на выставке-форуме «Россия» в Москве на церемонии празднования 100 дней до начала соревнований.

Президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю 100 дней до начал «Игр будущего» отметил, что идея соединить классические виды спорта и киберспорт отражает образ России, способной гармонично соединять самобытное наследие и современность.

«Участники и гости «Игр будущего» смогут убедиться в этом сами, приехав в Казань — в город, в котором развиваются, обогащают друг друга разные традиции и культуры», — отметил российски лидер.

Президент подчеркнул, что в России спорт это не только состязание в силе и мастерстве или основа здорового, активного образа жизни, но и «символ, воплощение справедливости, равноправия и гуманизма, путь к укреплению взаимопонимания стран и народов».

«Нет сомнений, что предстоящий турнир вызовет отклик у миллионов людей и наглядно продемонстрирует, что один из безусловных приоритетов формирующегося многополярного мира – это гармония интеллекта и физического совершенства», — добавил глава государства.

«Игры будущего» пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. В соревнованиях по новым видам спорта с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности примут участие более 2 тыс. человек. Всего запланированы старты в 21 дисциплине.

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