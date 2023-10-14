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В Казани прошли тестовые соревнования фиджитал-игр по лазертагу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Казани идет подготовка к проведению фиджитал-соревнований «Игр будущего», в рамках которой проходят тестовые соревнования по лазертагу. Корреспондент «Известий» Виктория Жильцова приняла участие в тактической игре и рассказала в субботу, 14 октября, о полученном опыте.

Передвигаясь из укрытия в укрытие, корреспондент встретилась с «противником».

В этом матче сражались команды журналистов. Две команды по пять человек играют пять раундов. Одни обороняются, другие атакуют, потом смена ролей. Задача спортсменов — установить так называемое цифровое пламя и продержаться после этого около 40 секунд.

Задачу по установке пламени Жильцова взяла на себя, в этот момент ее прикрывали товарищи по команде.

«Загорается красный свет — наша команда победила», — сообщила корреспондент.

В лазертаге важны тактика, скорость реакции и выносливость. В этом году в России его признали официальным видом спорта, а соревнования по лазертагу пройдут на «Играх будущего» в феврале.

«Получасовой матч дался непросто, тем более бегать пришлось с настоящим автоматом Калашникова. Он неактивен, но весит точно так же — три килограмма. Из экипировки — шлем и жилет, на котором есть специальные индикаторы — они мигают. Именно сюда мы пытаемся попасть с помощью красного луча», — поделилась эмоциями корреспондент.

Лазертаг, а также гонка дронов, скейтбординг, битва роботов — в Казани проведут соревнования по 21 дисциплине, в том числе и в компьютерным играх, среди которых будет Dota и «Мир танков».

«Спортсмены — те, которые будут выступать у нас сегодня на площадке — это новые ролевые модели. Они и там хорошо плавают, и в цифре. Здесь прокачиваешь навыки на физической площадке. У них и то, и другое: и правое, и левое полушарие, и правая, и левая рука нормально работает», — заметил руководитель проекта «Игры будущего» Игорь Столяров.

Казань станет международной спортивной площадкой, сюда весь год приезжают спортсмены, чтобы поучаствовать в отборочных турнирах.

«Мы были в Казанском Кремле — это очень красивое место. Попробовали национальную кухню, она нам тоже очень понравилась. Прекрасные впечатления от города», — заметил игрок фиджитал-команды по баскетболу из Китая Ши Джевей.

Встречать иностранцев будут волонтеры. Сегодня в Казани открылся центр, где проводят их отбор.

«Мы можем помогать, например, с переводом с английского на русский, на испанском, на русском. Можем решить проблему какую-нибудь, иногда бывает несколько ситуаций сложных, которые нужно решить», — рассказал волонтер Джон.

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Накануне Жильцова побывала на тестовых соревнованиях по баскетболу, турнир по которому также состоится на фиджитал-играх. Так, участники матча сначала определяют лучшего, сидя за компьютером, а затем выходят на площадку с одним кольцом, чтобы сразиться в формате «два на два», рассказала корреспондент.

«Игры будущего» пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. В соревнованиях по новым видам спорта примут участие более 2 тыс. человек, они также покажут себя в скейтбординге, лазертаге, гонке на дронах. Всего запланированы старты в 21 дисциплине.

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