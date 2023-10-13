В Казани прошли тестовые соревнования фиджитал-игр

В Казани идет подготовка к проведению фиджитал-соревнований Игры будущего. За проведением тестовых состязаний в столице Татарстана наблюдала корреспондент «Известий» Виктория Жильцова.

Концепция фиджитал-игр сочетает в себе реальные соревнования и киберспорт. Сначала участники определяют лучшего, сидя за компьютером и с приставкой, а затем выходят на площадку с одним кольцом, чтобы сразиться в формате «2 на 2».

В таком формате в Казани состоялся турнир по баскетболу. В нем приняли участие игроки казанского УНИКСа, в том числе Эрик Грин, имеющий опыт выступлений в НБА.

«Я ничего подобного никогда не видел. Это невероятно круто, мне очень нравится. Я вообще люблю играть в приставку, и мне кажется, фиджитал-игры должны проводить по всему миру», — поделился он впечатлениями.

Его одноклубник Дмитрий признается, что навыков киберспорта не хватает, чтобы на равных соперничать с мастерами фиджитал-игр.

Игры будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. В соревнованиях по новым видам спорта примут участие более 2 тыс. человек, они также покажут себя в скейтбординге, лазертаге, гонке на дронах. Всего запланированы старты в 21 дисциплине.

«Мы расширили спортивную программу: добавили скейтборд, кибатлетику, добавили «Мир танков», добавили спортивное программирование», — рассказал руководитель Игр будущего Игорь Столяров.

Ранее, 1 сентября, вице-премьер России Дмитрий Чернышенко провел открытый фиджитал-урок для школьников и студентов в лицее «Иннополис» в Татарстане. Он отметил, что это не просто спортивные состязания, а новая философия жизни и личностного развития.