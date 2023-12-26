Путин подписал закон об организации и проведении «Игр будущего» в Казани
Президент России Владимир Путин подписал закон о международном мультиспортивном турнире «Игры будущего». Документ опубликован 25 декабря на официальном портале опубликования правовых актов.
В нем указывается необходимая нормативная база для организации и проведения турнира. Одной из целей «Игр будущего» названа популяризация на национальном и международном уровнях видов спорта, сочетающих физическую активность и цифровые технологии.
Закон также устанавливает полномочия организатора турнира, принимающей стороны, федеральных и региональных органов власти, определяет периодичность проведения состязаний.
«Игры будущего» пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. В соревнованиях по новым видам спорта с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности примут участие более 2 тыс. человек. Всего запланированы старты в 21 дисциплине.
Ранее, 20 декабря, на выставке-форуме «Россия» в Москве прошла жеребьевка участников «Игр будущего». Участие в ней приняли команды первых пяти фиджитал-дисциплин.
До этого, 14 ноября, на церемонии празднования 100 дней до начала соревнований на выставке «Россия» выбрали талисман первых «Игр будущего». Им стала жар-птица Мира.