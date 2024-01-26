Инвесторы начали получать выплаты по замороженным облигациям

Инвесторы стали получать купонные доходы по замороженным иностранным корпоративным бондам, выяснили «Известия». Деньги приходят в рублях. По данным Ассоциации владельцев облигаций (АВО), основной поток выплат по этим бумагам пришелся на январь.

Крупнейшие участники рынка подтвердили начало выплат купонов по иностранным облигациям — об этом «Известиям» сообщили в «БКС Мир инвестиций», «Цифра брокер» и «КИТ Финанс». В ФГ «Финам» также уточнили, что некоторые клиенты получили полное возмещение стоимости заблокированных бондов.

Согласно указу президента РФ № 665, по которому россиянам разблокируют поступления от иностранных активов, в первую очередь инвесторы должны получить доходы по акциям иностранных эмитентов и паям иностранных инвестиционных фондов. Во вторую очередь Национальный расчетный депозитарий (НРД) исполнит обязательства по еврооблигациям и зарубежным корпоративным бондам.

До этого, в декабре, брокеры сообщали, что начали перечислять дивиденды по акциям и купоны по еврооблигациям. Теперь пришло время доходов от корпоративных бондов.

«Для держателей бумаг это возможность получить свои средства, потратить их в России или реинвестировать на фондовом рынке», — пояснил инвестбанкир и профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.

Из-за санкций иностранные ценные бумаги, которые находились в собственности россиян, заморозили, а доходы по ним (дивиденды и купоны) перестали приходить. Активы и средства лежат на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. В ответ на это РФ заблокировала бумаги иностранцев и доходы по ним — в том числе по еврооблигациям, которые выпускал Минфин.

Согласно указу № 665 от 9 сентября 2023 года, допускается своего рода обмен заблокированных средств. Для выплат россиянам используют невостребованные доходы иностранцев, которые хранятся на счетах Минфина. Одновременно в Европу сообщают о факте такого списания и предлагают иностранным депозитариям брать валюту со счетов НРД в Европе на ту же сумму в счет платежей по российским бумагам.

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Делайте вывод: инвесторы начали получать выплаты по замороженным облигациям