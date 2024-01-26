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Россияне смогут получить налоговый вычет на лечение животных после их регистрации

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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В России планируют ввести налоговой вычет за медицинские услуги по лечению домашних животных, если у них есть официальная регистрация. Такой законопроект с поправками в Налоговой кодекс подготовлен к внесению в Госдуму.

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«Ответственные хозяева домашних животных несут значительные расходы в связи с лечением и обследованием своих питомцев, а также прохождением ежегодной обязательной вакцинации. Данные услуги даже в государственных ветеринарных клиниках платные. В этой связи потребность налогоплательщиков получить вычет за оказанные ветеринарные услуги довольно насущная», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, который имеется в распоряжении «Известий».

Сегодня социальный налоговый вычет может получить человек, оплативший медуслуги, оказанные ему самому и членам его семьи, назначенные врачом лекарства, а также страховые взносы по договору ДМС, заключенному в целях своего лечения или лечения членов семьи.

«Появление налогового вычета на лечение животных станет отличным стимулом для их повсеместной регистрации. Домашние питомцы зачастую становятся полноправными членами семьи. За ежегодную вакцинацию, их обследование и лечение люди тратят круглую сумму в год даже в государственных ветклиниках», — сообщил «Известиям» авторов законопроекта, зампред комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды от ЛДПР Евгений Марков.

Депутат уверен, что именно регистрация будет способствовать снижению в России числа безнадзорных животных. Ведь питомца с регистрационным номером всегда можно будет идентифицировать и сразу найти его хозяина.

26 января законопроект будет направлен фракцией ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким на отзыв в кабмин, выяснили «Известия».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Братьям — не меньшее: россияне смогут получить налоговый вычет на лечение животных

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