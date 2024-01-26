«Мы были в России больше, чем любой другой американский артист»

Участники легендарной рэп-группы Onyx выступят в Москве с большим концертом 26 января, а следом поедут со своим шоу в Санкт-Петербург. Почти все билеты уже распроданы, а звезды хип-хопа планируют турне по России уже этим летом, параллельно снимая документальное кино о том, каким был их творческий путь . Фред Ли Скраггс-мл.и Кирк Джонс рассказали «Известиям» о своих планах, работе с русскими рэперами, разнице между культурой хип-хопа 40 лет назад и сегодня и многом другом.

«У подростков появляются мысли, приносящие миллиарды долларов»

— Вы — легенды хип-хопа и рэп-культуры. Чувствуете ли вы какую-либо разницу между тем, каким был рэп 40 лет назад, и тем, какой он сейчас?

Фред: Музыка всегда меняется, верно? Я имею в виду Марвина Гэя, Майкла Джексона, Run DMC, Onyx. Музыка продолжает развиваться, поэтому, конечно, она изменилась. Но сейчас она очень плоха.

— Думаете, что рэп и хип-хоп сейчас не так крут, каким был 40 лет назад?

Фред: Хип-хоп — для молодежи. Он всегда молод. Когда мы вступили в игру, нам было 20 или 18 лет, примерно в этом возрасте. Поймите, самые важные решения в моде принимаются подростками, в том числе в музыке. Я имею в виду, что у подростков появляются мысли, которые приносят миллиарды долларов. Например, когда мы пришли в игру, мы, Onyx, мы даже не знали, что являемся частью Def Jam, заключив контракт на $80 млн.

— Хип-хоп должен меняться?

Фред: Пусть хип-хоп сейчас будет таким, какой он есть. Я — OG («original gangster», оригинальный гангстер. — «Известия»). Я не могу комментировать то, что делают подростки. Я буду выглядеть глупо, комментируя то, что они делают. Точно так же, как моя мать или кто-то в ее возрасте выглядел бы глупо, комментируя то, что я делал в этом возрасте. Так что мне плевать, что они делают прямо сейчас. Мне все равно. Знаешь, что меня волнует? Onyx. Мы представляем 1993 год. Я сам застрял в 93-м.

Кирк: А я думаю иначе. Я сам решаю, кто новая звезда, потому что я тот, кто слушает. А хип-хоп — вид спорта. Когда мы начинали, мы были моложе, но это наш вид спорта. Мой вид спорта. И я все еще участвую в соревнованиях. У меня самая крупная фигура, поэтому я все еще чувствую себя молодым. Я все еще молод.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Сколько тебе лет по ощущениям?

Кирк: У меня нет возраста. Дни рождения, это как спиритический сеанс. Вы беретесь за руки и поете, задувая свечи. Это просто делает тебя все старше и старше. Как сказал Принс, я даже не помню, как родился.

— А вообще, скучаете по тем временам, по 1993-му году?

Фред: Нет.

— Но все-таки, ты там застрял, как ты сам сказал.

Фред: Да. Но я не ностальгирую. Мы собираемся двигаться вперед. Думаю, нам просто нравится музыка нашего поколения. Это то, что мы знаем. То, что я мог бы раскритиковать.

— А что насчет звезд русского рэпа? Кого слушаете? Насколько я знаю у вас был фит с Рем Диггой.

Фред: Да, дважды. В его песне под названием «Get It Up», а он — в нашей песне под «What A World I Think About». И нам нравится Рем Дигга. Он действительно очень хорош. Мы дружим с ним. А еще мы подружились с PARTYMAKER STEF из Санкт-Петербурга. У нас есть новая пластинка «Blah Blah» , которая выходит на всех DSP с ним. Это «new style beats».

«Летом мы вернемся в Россию для тура по вашей стране»

— Над чем еще работаете?

Фред: Наш недавний альбом вышел в 2023 году, два месяца назад. А так, прямо сейчас мы работаем над тем, чтобы завтра разорвать зал в Москве (смеется). Вообще, у нас мировое турне. Мы будем гастролировать по всему миру, и для гастролей создаем контент. И я пишу книгу.

— Что за книга?

Фред: Это биография группы Onyx. Я пишу ее сам, потому что я — ее основатель. Все началось еще при мне, до того, как Кирк попал в группу. Мы с Big DS начали это, но он уже на небесах, поэтому я расскажу эту историю сам. Я упоминаю в книге всех, кто был до нас и кто имел к нам отношение. Всех, кого мы любили. Понимаешь, то, что мы слушали, видели, сделало нас Onyx. Даже то, с кем встречалась моя мать, наши талоны на питание, бедное детство, да просто — семья, уличная семья.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Она будет издана в России?

Фред: Да. Книга называется «Отвали, мать твою». Я определенно хочу, чтобы ее перевели и выпустили здесь, потому что Россия — часть этой истории. Книга начинается с моего полета в Москву. Кто-то спрашивает меня, кто я такой, а я рассказываю ему историю своей жизни в самолете, летящем сюда. Кстати, летом мы вернемся в Россию для тура по вашей стране, мы посетим еще несколько городов.

— А в какие города поедете?

Фред: Пока секрет.

Кирк: Смотри, мы начинаем с Москвы. Дальше — Санкт-Петербург.

Фред: В любом случае, вы все узнаете. У нас сильное промо здесь.

— Это очень круто. Вы, ребята, выглядите очень вдохновленными. Думаю, все получится. А пока вы здесь сейчас, у вас есть какая-то культурная программа? Что будете делать между концертами?

Фред: Мне определенно нравится смотреть достопримечательности. Москва — красивый город. Мы сами из Нью-Йорка, это лучший город на Земле! Но Москва, думаю, на втором месте. Мы чувствуем любовь, когда ходим по улицам. Только что видели парня, у которого была тату, посвященное нашей группе. Это круто. Здешние парни уважают то, что мы делаем. И еще нам нравится на улице, хотя, признаться, у вас немного холодно.

Кирк: Немного (смеется)! Очень даже холодно.

Фред: Мы постараемся увидеть как можно больше в этот приезд.

— А что насчет русской кухни?

Кирк: А что сказать? Русская кухня — это хорошо.

«Мы не общественники. Мы слэм-парни»

— Сколько раз вы вообще были в России?

Фред: Я сбился со счета. Может, 20-25 раз. Мы побывали в куче городов России, были даже в Сибири. Думаю, среди американских артистов никто не бывал в России больше, чем мы. Знаешь, мы наверняка побывали в большем количестве российских городов, чем ты сама, хотя ты русская.

— А не страшно было приезжать сейчас, на фоне украинского кризиса и общей обстановки в мире?

Фред: Мне? Ни капли. Я знаю, куда я еду. Здесь нас уважают и любят. Другие, конечно, не в курсе. Они спрашивают: «Ох, ребята, а вы будете в безопасности в России?». Конечно, мы будем. У нас нет здесь никаких проблем. И потом — нельзя бояться идти туда, где вас любят и ждут. Никогда.

Кирк: Когда мы приземлились, долго проходили таможню. Но, в целом, я просто устал с дороги, а так это не заняло много времени. Все было хорошо. И багаж на месте (смеется).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Ага, но я имею в виду другую сторону вопроса. Вас не критиковали за решение приехать сюда? Другие артисты, например, которые отменяют свои шоу.

Фред: Не могу говорить за других артистов. Они сделали то, что захотели сделать. А я делаю то, что хочу сам.

Кирк: Слушай, мы не политики. Мы — музыканты. И я не слушаю других артистов, я слушаю сам себя. Зачем мне слушать их?

Фред: Мы взрослые мужчины и самим принимаем решения. Каждое наше решение продумано. И промоутер, который нас привез — мы работаем с ним уже очень много лет.

— Хип-хоп, рэп — они всегда были частью культуры высказывания. Это вызов социальным проблемам, экономическому и политическому кризису. Но сегодня бытует мнение, что они стали мейнстримом. Согласны с этим?

Фред: Это всегда было мейнстримом. Наша самая хитовая пластинка, «Slam», была на всех телеканалах и радиостанциях. И до сих пор «Slam» является ESPN, это рэп-песня номер один. Да и в целом, хип-хоп был мейнстримом и до нас.

— Вы сказали мне, что вы — не политики, а главное для вас — музыка. Как вы используете мировой контекст в своих новых хитах? О политической обстановке в мире?

Фред: Мы не говорим об этом. У нас есть песня Last Days, где мы говорим о конце света и о многом другом. Эта песня до сих пор остается классикой.

Кирк: Бит был из фильма «Восьмая миль». Эминем использовал его.

Фред: Хотя эта песня кажется политической, это не так. Мы говорим не о конкретных странах в ней, а обо всем мире.

— Не хотите создать песню, актуальную повестке?

Фред: Нет. Мы не общественники. Мы слэм-парни. Мы слэм-парни. Мы просто любим заводить вечеринку и устраивать безумие. Но да, мы отстаиваем свои права. Просто нужно знать, когда вставать, а когда стоять последним.